Bruselas transforma los parques infantiles llevando la naturaleza a las escuelas

Amaia Echevarria

Bruselas, 7 sep (EFE).- Patios más verdes, espacios de juego naturales y mayor protección frente al calor, la lluvia y las inundaciones; se trata de una realidad que cada vez está más cerca en una veintena de centros educativos de la capital belga gracias a una iniciativa de Bruselas Medio Ambiente.

Ecole en Couleurs in Forest (Escuela de color en el bosque) es una de las 19 escuelas seleccionadas para el proyecto “La Operación Ré-création”, que tiene como objetivo transformar los parques infantiles en espacios de juego verdes, mixtos y de calidad, aportando al mismo tiempo una naturaleza refrescante al barrio.

Una iniciativa que nace de escuchar las necesidades de los maestros y de los niños: “los niños participaron, hubo delegados de cada clase que tuvieron reuniones con el área de Medio Ambiente de Bruselas y pudieron pedir, hacer propuestas, ver lo que era factible, no factible, participar en la elaboración de los primeros planes”, contó a EFE la directora del centro, Janick Bries.

La escuela está situada en un edificio modernista construido en 1911 y tiene dos patios, uno al lado de la calle y otro dentro del bloque.

Con este proyecto, el centro espera llevar la naturaleza al patio de recreo para permitir que los niños creen conexiones en un entorno más sereno y mejor adaptado a sus necesidades: “este patio muy amurallado y muy triste nos limitaba un poco”, añadió Bries.

La Operación Ré-création es una convocatoria de proyectos lanzada por Bruselas Medio Ambiente en 2021 para ecologizar los patios escolares de Bruselas y busca llevar frescura a los patios escolares que sufren sobrecalentamiento y reducir las islas de calor en las ciudades, hacer permeables los suelos e incrementar la biodiversidad en la región bruselense.

Esta transformación del espacio lúdico para los niños se alinea con las prioridades e identidad del centro.

“Somos una escuela de pedagogía activa, por lo que formamos parte de la red de la pedagogía Decroly (consiste en colocar al niño en el centro), pero es una pequeña escuela de ciudad, por lo que es importante tener un patio verde, un patio que pone al niño en contacto con elementos de la naturaleza”, comentó la directora del colegio.

El nuevo espacio permite a los alumnos entrar en contacto con distintos materiales e incluso tener zonas más pequeñas donde poder aislarse, “es positivo porque es un cambio, es cambiar hábitos, hábitos de vida, lo que no siempre ha sido fácil para algunos niños” explicó Bries.

“Hubo una serie de escuelas en las que, como esta, los patios eran simplemente un lugar para el descanso de los niños, totalmente hormigonados o con algunos árboles, pero sin ningún matiz, y por lo tanto, en el entorno urbano denso, hay un problema de falta de espacio verde, de agua y de calor”, explicó el arquitecto Marc Vande Perre.

A menudo, las fuertes lluvias inundan los patios, el agua no se absorbe y las tuberías viejas se saturan, y obviamente, con el calentamiento global, tenermos cada vez más lluvias, y por lo tanto tenemos problemas de inundaciones”, señaló el arquitecto al explicar la importancia de mejorar la gestión del agua de la lluvia.

Otro cambio relacionado con el agua es que se han instalado cisternas con grifo para que los niños puedan jugar y a veces hay un canal en el patio para que puedan incluir el agua en su espacio de juego.

La economía circular es también un elemento importante y en el proyecto se ha intentado utilizar la mayor cantidad posible de materiales reutilizables con el objetivo de reducir la huella de carbono: “porque no mueves los materiales, porque no los llevas al centro de reciclaje, y porque no tienes que traer otros nuevos”, subrayó el arquitecto.EFE

