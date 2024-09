La empresa dueña de 7-Eleven rechaza la oferta de compra de la canadiense Couche-Tard

Tokio, 6 sep (EFE).- El gigante minorista japonés Seven & i Holdings Co. (7&i), dueño de la famosa cadena de tiendas 24 horas 7-Eleven, rechazó este viernes la oferta de compra lanzada por la canadiense del mismo sector Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) porque "subestima enormemente" su valor.

La propuesta de compra "preliminar y no vinculante" de Couche-Tard fue confirmada por 7&i el pasado mes de agosto.

En ella, la canadiense proponía adquirir cada acción por 14,86 dólares (13,37 euros), cantidad que podría ascender a una suma de 3.870 millones de dólares (3.482 millones de euros).

En un comunicado dirigido al cofundador de ACT Alain Bouchard, la compañía nipona señaló: "Estamos abiertos a considerar cualquier propuesta que beneficie el interés de los accionistas de 7&i y otras partes interesadas; sin embargo, nos opondremos a cualquier propuesta que prive a nuestros accionistas del valor intrínseco de la empresa o que no aborde específicamente preocupaciones regulatorias muy reales".

La carta, publicada en la página web de Seven & i, detalla que el comité externo creado para valorar la oferta consideró que la propuesta "subestima enormemente" las vías de la compañía para "obtener y liberar valor para los accionistas en el corto y medio plazo".

Sin embargo, el gigante propietario de las tiendas 7-Eleven no cierra la puerta a seguir valorando ofertas: "Estamos dispuestos a participar en discusiones sinceras si se presenta una propuesta que reconozca plenamente nuestro valor intrínseco independiente y aborde nuestras inquietudes con respecto a la certeza de cierre en el entorno regulatorio actual", reza el documento.

Si finalmente se lleva a cabo, la compra planteada por la firma canadiense podría convertirse en una de las mayores adquisiciones de una empresa japonesa por parte de una compañía extranjera.

La capitalización de mercado del minorista nipón supera los cinco billones de yenes (35.000 millones de dólares o 31.492 millones de euros).

Durante las negociaciones de este jueves en la Bolsa de Tokio, 7&i bajaba cerca de un 2 %.