Aryna Sabalenka y Jessica Pegula se citan en la final del US Open

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula se han metido en la final del cuadro femenino del Abierto de Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada, tras vencer en semifinales a la local Emma Navarro (6-3, 7-6(2)) y a la checa Karolina Muchova (1-6, 6-4, 6-2), respectivamente. No hubo sorpresas en las semifinales del cuadro femenino del US Open, y en la final estarán las dos máximas favoritas para alzar el título que quedaban en liza: Aryna Sabalenka y Jessica Pegula. La bielorrusa no dio opción a Emma Navarro, que venía de eliminar a Paula Badosa en cuartos de final. La número dos del mundo, ganadora del Máster 1000 de Cincinnati, se impuso en dos sets (6-3, 7-6(2)) en una hora y 33 minutos de encuentro. Sabalenka dominó el partido con el primer servicio --74% de puntos ganadores con sus primeros-- y su derecha, lo que le permitió irse hasta los 34 golpes ganadores en el encuentro. Peor noticia para la bielorrusa fueron los 34 errores no forzados que cometió, siendo esta la gran asignatura pendiente para lograr su primer Abierto de Estados Unidos, después de la final perdida el año pasado ante Coco Gauff. Su rival en la final será la estadounidense Jessica Pegula. La héroe local se ha metido, a sus 30 años, en la primera final de Grand Slam de su carrera. Lo hace después de una gran remontada en semifinales ante Muchova, que arrancó con el partido mucho más acertada que Pegula y se llevó la primera manga por un contundente 6-1. Pero el partido cambió en el segundo set, y la estadounidense comenzó a incomodar el juego de la checa, que estuvo mucho más errática desde entonces. Así, Pegula consiguió darle la vuelta al encuentro llevándose el segundo y tercer set. Primero con una manga apretada en la que acabó imponiéndose por 6-4 tras quebrar el saque de su rival en tres ocasiones, y después, no dando opción a Muchova en el set definitivo con un marcador solvente de 6-2. La final se disputará este sábado (22.00) en el estadio de tenis más grande del mundo, la Arthur Ashe. Ahí, Aryna Sabalenka o Jessica Pegula se coronará, por primera vez, como campeona del US Open. En caso de victoria de la estadounidense sería el primer 'grande' de su carrera, mientras que si lo alcanza la bielorrusa sería el tercero de su vida.

