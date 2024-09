Agenda Informativa de EFE Internacional del 7 al 13 de septiembre de 2024

Jerusalén/Gaza/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Gaza y sus repercusiones (cobertura diaria).

Kiev/Moscú/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Sábado, 7 de septiembre de 2024

Washington.- El aspirante demócrata a vicepresidente, Tim Walz, ofrece el discurso principal en la Cena Nacional Anual de Human Rights Campaign.

Mosinee (EE.UU.).- El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, celebra un mitin en Mosinee (Wisconsin).

Allentown (EE.UU.).- El esposo de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, Douglas Emhoff, hace campaña en Pensilvania con el grupo Latinos con Harris-Walz.

Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, preside el desfile cívico militar del Día de la Independencia.

Sao Paulo (Brasil).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro convoca a sus seguidores a un nuevo acto en defensa de los presos por la asonada golpista del 8 de enero de 2023.

Guadalajara (México).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematrógicas (AMACC) entrega los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano.

Ciudad de Guatemala.- Un grupo de 20 guacamayas rojas criadas en cautiverio son liberadas en la selva maya de Petén en el norte de Guatemala.

Nueva York (EE.UU.).- Segunda jornada de la Semana de la Moda de Nueva York, encabezada por los desfiles del diseñador mexicano Campillo, el español Palomo Spain, y el estadounidense-nepalí Prabal Gurung. (Hasta el 11 de septiembre).

Nueva York (EE.UU.).- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presenta su nueva propuesta Primavera-Verano de 2025 llamada "Unexpected".

Toronto (Canadá).- Tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Port Moresby (Papúa Nueva Guinea).- El papa se reúne con el gobernador general en la Casa del Gobierno y pronuncia su discurso ante las autoridades del país en su primer acto de la visita a Papúa Nueva Guinea.

París.- Manifestación contra la decisión del presidente Emmanuel Macron de no nombrar a una primera ministra del bloque izquierdista que ganó las elecciones legislativas.

Marrakech.- Un año después del terremoto que dejó casi 3.000 muertos en las montañas del sur de Marrakech, la ciudad ocre ha rehabilitado sus monumentos y ve crecer las cifras de turistas, ajenos a la realidad de algunas zonas del casco antiguo aún en ruinas por los efectos del seísmo.

Belgrado.- Un desfile del orgullo gay se celebra en Belgrado.

Roma.- La primera ministra Giorgia Meloni participa en el Foro Ambrosetti, que reúne hasta el domingo en Chernobbio, a orillas del Lago de Como, a destacados exponentes de la economía, las finanzas y política italiana y europea.

Londres.- Manifestación antiinmigración de un grupo de extrema derecha en Glasgow, organizada por el controvertido activista británico Tommy Robinson, un mes después de los disturbios que estallaron en varias ciudades de Inglaterra.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne en Dublín con su colega irlandés, Simon Harris. (Texto)

Moscú.- El Teatro Bolshói de Moscú repone, tras cuatro años fuera de cartelera, el ballet La Bella Durmiente con la coreografía clásica del Marius Petipa y música de Piotr Chaikovski.

Zeltweg (Austria).- Estiria acoge el espectáculo aéreo más grande de Europa, el Air Power 24, organizado por las fuerzas armadas austríacas en colaboración con Red Bull.

Linz.- Linz acoge el Ars Electronica Festival 2024, un festival de arte, tecnología y sociedad bajo el título "HOPE - who will turn the tide".

Venecia (Italia).- La 81 edición de la Mostra de Venecia celebra su gala de clausura en la que se dará a conocer el palmarés.

Perpiñán (Francia).- Entrevista con el fotoperiodista español Emilio Morenatti, ganador de dos premios Pulitzer, que se encuentra en la ciudad de Perpiñán, al sur de Francia, con motivo de una exposición retrospectiva a su obra en el festival Visa pour l'Image.

Domingo, 8 de septiembre de 2024

Ciudad de México.- Organizaciones opositoras realizan una protesta masiva para intentar frenar la votación de la polémica reforma judicial del Senado, que este domingo prevé aprobarla en comisiones pese a las manifestaciones y el plantón de los jueces.

Quito.- Comienza el Congreso Eucarístico Internacional, bajo el lema 'Fraternidad para sanar el mundo' . (Hasta el 15 de septiembre).

Santa Cruz (Bolivia).- Los incendios forestales que asolan a Bolivia desde hace dos meses han destruido gran parte de la Chiquitania boliviana fronteriza con Brasil, de gran importancia por su biodiversidad, los pobladores se ven afectados económicamente por el fuego y exigen al Gobierno declarar una crisis nacional.

Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca las elecciones primarias, que no son obligatorias y se celebrarán en este país centroamericano el 9 de marzo de 2025.

Toronto (Canadá).- Cuarta jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que incluye la celebración de la entrega de Premios Tribute.

Nueva York (EE.UU.).- El diseñador estadounidense Tommy Hilfiger presenta su colección primavera-verano 2025 en un ferry histórico durante la Semana de la Moda.

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez visita Pekín y Shanghái, inaugurará la novena edición del Foro España-China, que no se convocaba desde 2015, y se reunirá con el presidente del país asiático, Xi Jinping. (Hasta al 12 de septiembre).

Port Moresby. (Papúa Nueva Guinea).- El papa Francisco se reúne con el primer ministro papuano, James Marape.

Moscú.- Kazajistán acoge los quintos Juegos Mundiales Nómadas.

Marrakech.- Se cumple un año del terremoto que azotó las montañas del Atlas marroquí dejando casi 3.000 muertos.

Moscú.- Rusia celebra elecciones locales y regionales.

Londres.- La confederación sindical británica TUC celebra su congreso anual en la localidad inglesa de Brighton.

Linz.- Linz acoge el Ars Electronica Festival 2024, un festival de arte, tecnología y sociedad bajo el título "HOPE - who will turn the tide".

Perpiñán (Francia).- El director del festival de fotoperiodismo Visa pour l'Image, Jean François Leroy, hace balance del histórico evento que tiene lugar desde 1989 en Perpiñán, al sur de Francia, en su 36ª edición.

Lunes, 9 de septiembre de 2024

Nueva York (EE.UU.).- Rueda de prensa del saliente presidente de la Asamblea General, Dennis Francis que presentará el programa de la Semana de Alto Nivel (24-28 de septiembre).

Nueva York (EE.UU.).- Debate abierto promovido por Eslovenia sobre el refuerzo de las misiones de paz de la ONU, acompañado por reflexiones sobre el futuro de la organización.

Washington.- La Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses retoman la actividad parlamentaria tras el parón del verano.

Washington.- El subsecretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Eric Jacobstein, habla en conferencia de prensa virtual sobre la reciente liberación de presos políticos de Nicaragua y las medidas de seguridad y asistencia después de su llegada a Guatemala.

Ciudad Juárez (México).- Asociaciones ciudadanas alertan de un incremento del síndrome de estrés postraumático en migrantes varados en la frontera norte ante los casos de secuestro, abuso y explotación que experimentan en territorio mexicano.

Porto Velho (Brasil).- El río Madeira, uno de los principales afluentes del Amazonas, está en niveles mínimos a su paso por la ciudad de Porto Velho, por la grave sequía que afecta a la región amazónica.

Caacupé - San Lorenzo (Paraguay).- El país recibe a unos 190 estudiantes que participan en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente (ELERNyMA) 2024.

Nueva York (EE.UU.).- La firma de moda Carolina Herrera presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

Nueva York (EE.UU.).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) presenta la exposición ‘Ilustraciones mexicanas en la vanguardia’.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), estrena en el programa de Galas los largometrajes 'Meet the Barbarians', 'Better Man' y 'Megalopolis', el último film de Francis Ford Coppola.

Dili (Timor Oriental).- El papa Francisco visita Timor Oriental del 9 al 11 de septiembre.

Seúl.- La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Mayte Ledo, participa en la cumbre REAIM, centrada en el uso responsable de la IA en el ámbito militar.

Ginebra.- Una coalición de oenegés que luchan contra las bombas de racimo presentan su informe anual sobre el uso de estas armas, prohibidas por el derecho internacional.

Berlín.- Arranca el juicio contra dos presuntos miembros del grupo ruso Wagner que trataron de reclutar a mercenarios en Polonia.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra la Junta de Gobernadores.

Pionyang.- Corea del Norte celebra el 76 aniversario de su fundación nacional.

París.- El Instituto Nacional de Estadística (NSEE) presenta su último informe de coyuntura sobre la economía francesa.

Ginebra.- Comienza la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde durante cinco semanas (hasta el 11 de octubre) se debatirá la situación de las libertades fundamentales en las principales crisis de todo el planeta.

Ginebra.- La Organización Mundial del Comercio presenta un informe que dedica a las disparidades económicas entre países.

Cupertino (EE.UU.).- El gigante tecnológico Apple celebra un evento en su sede de Cupertino, donde se espera que presente un nuevo modelo de su teléfono estrella, el iPhone.

Buenos Aires.- Argentina difunde los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción correspondientes a julio de 2024.

Buenos Aires.- Argentina difunde el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a julio de 2024.

Martes, 10 de septiembre de 2024

Washington.- Primer debate electoral entre la candidata demócrata, Kamala Harris, y el republicano, Donald Trump, para las elecciones del 5 de noviembre.

Ciudad de México.- Los trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de Derecho y asociaciones arrecian sus protestas en la víspera de que el Senado vote la reforma para que haya elecciones populares para jueces y la Suprema Corte.

La Paz.- La falta de políticas públicas y la persecución por parte del Estado han creado una crisis en el periodismo de Bolivia, que ve como periódicos de renombre cierran sus ediciones impresas como es el caso del prestigioso medio La Razón.

Santo Domingo.- La soprano Serena Sáenz y el guitarrista clásico Pablo Sáinz-Villegas presentan en Santo Domingo el recital Romance Español.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el drama histórico 'William Tell', sobre el héroe suizo medieval Guillermo Tell, y 'The Friend', con Bill Murray y Naomi Watts.

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja a China hasta al 12 de septiembre. Durante su visita, con paradas en Pekín y Shanghái, inaugurará la novena edición del Foro España-China, que no se convocaba desde 2015, y se reunirá con el presidente del país asiático, Xi Jinping.

Dili (Timor Oriental).- El papa celebra misa en la explanada de Tasitolu para los católicos del país, que son el 35 % de la población.

Amán.- El reino de Jordania celebra elecciones parlamentarias con la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea.

Riad.- Arabia Saudí acoge una Cumbre de Inteligencia Artificial (IA), en la que más de 300 especialistas y expertos de 100 países debatirán sobre temas como las mejores formas de utilizar técnicas de la IA.

París.- El Museo del Hombre de París presenta una exposición sobre la conocida serie de cómics Silex and the City, que también se ha adaptado a la televisión y al cine.

Viena.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero y celebra su junta de gobernadores. (Texto)

París.- El Consejo de Europa organiza una segunda conferencia internacional sobre el tráfico de migrantes.

París.- La OCDE presenta su informe anual sobre educación con estadísticas comparativas de los países miembros.

Ginebra.- ONU Comercio, la agencia de Naciones Unidas especializada en el comercio y el desarrollo, presenta un informe sobre la economía en los territorios palestinos ocupados.

Berlín.- La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, conversa con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en un evento organizado con motivo de la Conferencia de Embajadores.

Londres.- La organización no gubernamental Global Witness publica su último informe anual sobre asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en todo el mundo.

London.- El autor especializado en realeza Robert Jobson habla con la prensa de un libro recientemente publicado sobre la princesa de Gales, Catalina, una nueva biografía en al que cuenta cómo ésta ha llegado a ser la mujer que es hoy.

París.- El Centro Pompidou de París presenta una exposición monográfica, la primera de gran envergadura en Europa, sobre la obra de la fotógrafa estadounidense Barbara Crane.

Nueva York (EE.UU.).- Microsoft y Crowdstrike celebran un evento de ciberseguridad tras el apagón global provocado en julio por un fallo de actualización de un software antivirus en el sistema operativo Windows.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto.

Miércoles, 11 de septiembre de 2024

Nueva York (EE.UU.).- Ceremonia de conmemoración por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Nueva York (EE.UU.).- Presentación de la ‘Cumbre del Futuro’ que se celebrará el 22 y 23 de septiembre como preámbulo a la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Nueva York (EE.UU.).- Entrega de los premios de videos musicales MTV Video Music Awards.

Ciudad de México.-El Senado vota entre las inéditas protestas de los jueces la reforma judicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que haya elecciones populares de todos los juzgadores, aunque a la alianza del oficialismo le falta un voto para avalar la iniciativa constitucional.

Bogotá.- Organizaciones sociales y ONG entregan el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, que premia al defensor/a del año.

Bogotá.- Presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Biodiversidad y Cambio Climático sobre la Amazonía, el uso de plásticos, la alimentación y su impacto en la naturaleza y el papel de los jóvenes.

Lima.- La justicia peruana evalúa en una audiencia si se ha vencido el plazo de la investigación por el denominado 'Rolexgate', abierto a la presidenta Dina Boluarte tras lucir relojes de lujo sin haberlos declarado.

La Paz.- El lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, compartido por Bolivia y Perú reduce su caudal cada semana por la sequía, afectando a los pobladores que viven en sus orillas, en su mayoría pequeños agricultores.

La Paz.- Análisis sobre el panorama electoral incierto a menos de un año para las elecciones generales, ya que el expresidente de Bolivia y líder oficialista, Evo Morales (2006-2019), insiste en su candidatura presidencial y ha llamado a sus seguidores a marchar para exigir al ente electoral su habilitación.

Ciudad de Guatemala.- Un grupo de cineastas independientes prepara una exposición de 10 cortometrajes producidos en el país centroamericano sobre diferentes temas sociales a divulgarse el próximo 13 de septiembre.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el documental 'Will & Harper', protagonizado por Will Ferrell y Harper Steele, y el último largometraje del director canadiense David Cronenberg, 'The Shrouds'.

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja a China hasta al 12 de septiembre. Durante su visita, con paradas en Pekín y Shanghái, inaugurará la novena edición del Foro España-China, que no se convocaba desde 2015, y se reunirá con el presidente del país asiático, Xi Jinping. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Singapur.- El papa Francisco visita Singapur del 11 al 13 de septiembre.

Kagoshima.- Japón lanza su cohete H2A con un satélite de inteligencia. Centro Espacial de Tanegashima

Roma.- Los ministros de Trabajo del grupo de las siete democracias más avanzadas del planeta (G7) se reúnen, bajo la presidencia italiana, en la isla de Cerdeña (sur de Italia) del 11 al 13 de septiembre.

Riad.- Arabia Saudí acoge una Cumbre de Inteligencia Artificial (IA), en la que más de 300 especialistas y expertos de 100 países debatirán sobre temas como las mejores formas de utilizar técnicas de la IA.

Lisboa.- La procuradora general de Portugal, Lucilia Gago, fiscal del caso que hizo dimitir al ahora ex primer ministro luso António Costa, comparece ante una comisión del Parlamento luso para dar explicaciones sobre su labor.

Moscú.- Rusia lanza desde el cosmódromo de Baikonur la nave espacial Soyuz MS-26 rumbo a la Estación Espacial Internacional, con los cosmonautas rusos Alexei Ovchinin e Iván Vagner, y el astronauta de la NASA Donald Pettit a bordo.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra la Junta de Gobernadores.

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta a puerta cerrada a los jefes de los grupos del Parlamento Europeo la estructura de su nuevo equipo de comisarios y los nombres asociados a cada cartera.

Madrid.- EFE entrevista al ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia del Norte.

París.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre la entrega a España de la etarra Ainhoa Múgica Goñi por su responsabilidad en tres atentados mortales en 2000, 2001 y 2002 como responsable del aparato militar en esa época.

París.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre la entrega a España del etarra Félix Ignacio Esparza Luri por su responsabilidad como jefe de la logística en el atentado mortal contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en 2002.

Londres.- La National Gallery de Londres presenta 'Van Gogh: Poets and Lovers', una exhibición única del pintor neerlandés, con motivo de su bicentenario, que estará disponible al público del 14 de septiembre al 19 de enero de 2025.

París.- La OCDE publica las tasas del desempleo de sus países miembros y del conjunto de la organización.

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a agosto.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno divulga el crecimiento del sector servicios de Brasil en julio.

Sao Paulo (Brasil).- Expertos de Google ofrecen una conferencia sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a obtener mejores resultados en el próximo Black Friday.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica el índice de precios al consumidor correspondientes a agosto.

Jueves, 12 de septiembre de 2024

Nueva York (EE.UU.).- Vista judicial previa al nuevo juicio contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein por delitos sexuales, con fecha tentativa el 12 de noviembre.

Nueva York (EE.UU.).- El prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts celebra los Premios Ig Nobel 2024.

Quito.- Simpatizantes de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), realizan plantones para exigir su libertad.

Sao Paulo (Brasil).- El Gobierno brasileño realizará una ceremonia para celebrar el retorno del manto sagrado del pueblo Tupinambá, que Dinamarca devolvió en junio pasado, con la presencia de representantes indígenas.

Buenos Aires.- La Fiscalía que investiga la denuncia por presunta violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez, toma declaración a Sofia Pacchi, amiga de la ex primera dama.

Buenos Aires.- El cineasta Adolfo Aristaraín recibe la Medalla de Oro de la Academia del Cine español.

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), estrena en el programa de Galas el documental 'Taking Care of Business', sobre la estrella de rock canadiense Randy Bachman, y el largometraje sudafricano 'Don't Let's Go to the Dogs Tonight".

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja a China hasta al 12 de septiembre. Durante su visita, con paradas en Pekín y Shanghái, inaugurará la novena edición del Foro España-China, que no se convocaba desde 2015, y se reunirá con el presidente del país asiático, Xi Jinping.

Singapur.- El papa celebra misa en el Estadio Nacional del Singapore Sports Hub para los católicos del país, que son el 7 % de la población.

Tokio.- Comienza la campaña para las primarias de la formación gobernante en Japón, el conservador Partido Liberal Democrático.

Tánger.- El ministro de Transporte español, Oscar Puente, participa en una reunión bilateral hispano-marroquí de dos días en Tánger.

Riad.- Arabia Saudí acoge una Cumbre de Inteligencia Artificial (IA), en la que más de 300 especialistas y expertos de 100 países debatirán sobre temas como las mejores formas de utilizar técnicas de la IA.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra la Junta de Gobernadores.

Fráncfort (Alemania).- Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.

Berlín.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, y la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, reciben el M100 Media Award en Potsdam (Alemania).

Washington.- Rueda de prensa con la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack.

Cuiabá (Brasil).- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Agricultura.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en julio.

Río de Janeiro (Brasil).- El Gobierno brasileño divulga su nueva proyección para la cosecha agrícola de 20224.

Lima.- El directorio del Banco Central de Reserva del Perú anuncia su decisión sobre la tasa de interés de referencia de septiembre.

Viernes, 13 de septiembre de 2024

Nueva York (EE.UU.).- Fecha límite para la entrega de mociones en la demanda de la farmaceútica Grifols contra el fondo Gotham City en Nueva York.

Nueva York (EE.UU.).- Comienza el juicio contra Ian McKeever por maltrato animal.

Rio de Janeiro (Brasil).- Comienza en el Parque Olímpico de Río de Janeiro la décima edición en esta ciudad brasileña del Rock in Rio, el mayor festival musical de Brasil.

Toronto (Canadá).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), estrena en el programa de Galas el film estadounidense 'Oh, Canada', con Richard Gere y Uma Thurman, y el largometraje indio 'Superboys of Malegaon'.

Singapur.- El papa visita a un grupo de ancianos y enfermos en la Casa Santa Teresa y se reúne con los jóvenes católicos del país en el “Colegio Católico Junior” antes de regresar a Roma.

Kinsasa.- Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) emite su veredicto sobre del caso del fallido golpe de Estado del pasado 19 de mayo, del que están acusados unas cincuenta personas, incluidos tres estadounidenses

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra la Junta de Gobernadores.

Cuiabá (Brasil).- Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Agricultura.

Brasilia (EE.UU.).- El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en julio de la actividad económica de Brasil (IBC-Br).

