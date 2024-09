La seleccionadora Kevins dice que a Estados Unidos le faltó definición

Cali (Colombia), 4 sep (EFE).- La seleccionadora de Estados Unidos, la inglesa Tracey Kevins, afirmó este miércoles que al equipo le faltó definición ante Marruecos en el partido que ganaron por 0-2 en la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub-20 de Colombia.

"La actuación de la portera fue increíble y a nosotras nos faltó definición, creo que tuvimos 38 disparos al arco pero solo dos entraron", dijo Kevins al final del juego que se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali.

A Kevins la dejó feliz la cantidad de llegadas al arco que logró su equipo. Pero algo la inquieta: "Es la última jugada, el último momento para ejecutar el que me tiene preocupada".

"El partido con Paraguay va a ser definitivo y por eso creo que nuestro segundo gol va a ser muy importante, porque nos deja mejor paradas en la diferencia de gol, el grupo está cerrado y hay un margen pequeño y me siento feliz de habernos puesto en una buena posición porque va a ser un juego muy difícil".

Sobre los goles que llegaron en la segunda mitad Kevins explicó que "al final del primer tiempo sentimos que llegábamos pero no creábamos tal como lo hablamos antes del partido, pero en el inicio de la segunda parte todo fue mejor y ejecutamos el juego en las áreas en las que nos servía, creamos mejores opciones y anotamos dos veces", indicó.

"Nosotros hicimos preparación en Bogotá y aunque estuvimos muy felices en Cali, me siento muy aliviada de haber obtenido una victoria acá, hubiera sido muy triste no ganar donde hemos recibido tanto cariño y ahora estamos muy emocionadas por jugar en Bogotá", dijo sobre el partido final del Grupo C que se disputará este sábado en el estadio de Techo en la capital colombiana.

"Allá pasamos bastante tiempo de nuestra preparación y ojalá el clima sea más fresco pero también sabemos que la altitud es mayor y eso afectará el juego", concluyó.

Estados Unidos y Paraguay llegan a ese partido final con tres puntos cada una, pero a la primera selección un empate la pondría en la siguiente fase.

"Todo esto es de recuperación. Es muy duro jugar dos partidos en tan poco tiempo y mañana volamos a Bogotá junto a Paraguay así que habrá poco tiempo de recuperación por lo que sabemos que habrá una dura batalla", finalizó. EFE

