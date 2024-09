La OMS destaca el "éxito" de la primera fase de la campaña de vacunación contra la polio en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este jueves que la primera fase de la campaña de vacunación contra la poliomielitis en la Franja de Gaza ha concluido "con éxito" en la zona central del enclave, una jornada en la que ha arrancado ya la segunda etapa de la misma, en esta ocasión con el foco en el sur de Gaza. "La primera fase de la campaña contra la polio concluye con éxito en Gaza", ha dicho la oficina de la OMS para Oriente Próximo, que ha detallado que "más de 187.000 niños menores de diez años han sido recibido la nueva vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 (nOPV2) en el centro de Gaza durante la primera fase de una campaña de vacunación de dos tandas". Así, el organismo ha ensalzado en su cuenta en la red social X que "la cobertura de vacunación en esta fase ha superado el objetivo estimado de 157.000 niños debido al movimiento de población hacia el centro de Gaza y la expansión de la cobertura en zonas fuera de la zona designada para las pausas humanitarias". "Para garantizar que ningún niño queda sin vacunar en la zona, la vacunación contra la polio continuará en cuatro instalaciones sanitarias en el centro de Gaza durante los próximos días", ha confirmado, después de un anuncio en este sentido por parte del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados, Rik Peeperkorn, ha destacado que "todas las partes respetaron la pausa humanitaria" y ha expresado su deseo de que "este impulso positivo continúe" durante las siguientes fases de la campaña de vacunación. "Ha sido sumamente alentador ver que miles de niños han podido acceder a las vacunas contra la polio, con el apoyo de sus resilientes familias y valientes trabajadores de la salud, a pesar de las deplorables condiciones que han afrontado durante los últimos once meses", ha señalado. La OMS ha especificado que en la primera fase de la campaña han participado 513 equipos integrados por un total de 2.180 trabajadores sanitarios y comunitarios, incluidas visitas de equipos móviles a "zonas de difícil acceso" para poder vacunar a niños cuyas familias no podían trasladarse a los centros designados a tal fin. "La presencia de un número considerable de niños elegibles para la vacunación que no pudieron llegar a los centros de vacunación debido a la inseguridad requirió misiones especiales a Al Maghazi, Al Bureij y Al Musader, justo en las afueras de la zona acordada para la pausa humanitaria", ha destacado. Por otra parte, ha confirmado que en la segunda fase, que tendrá lugar desde hoy y hasta el 8 de septiembre en el sur de Gaza, está previsto vacunar a unos 340.000 niños menores de diez años. La tercera fase tendrá lugar entre el 9 y el 11 de septiembre en el norte del enclave con 150.000 niños como objetivo. "Se necesita una cobertura de vacunación de al menos el 90 por ciento durante cada ronda de la campaña para detener el brote, evitar la propagación internacional de la polio y reducir el riesgo de su resurgimiento, dados las graves perturbaciones a los sistemas de salud, agua y saneamiento en la Franja de Gaza", ha explicado. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que la segunda fase de la campaña de vacunación ha arrancado ya en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, escenario de una ofensiva militar israelí a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas. La OMS confirmó en agosto un caso de polio en un bebé de diez meses en el centro del enclave palestino en medio de la ofensiva israelí, primer caso de este tipo ratificado en la Franja de Gaza desde hace 25 años. El poliovirus fue detectado en muestras ambientales de Jan Yunis y Deir el Balá.

