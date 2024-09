Stefano Domenicali: "Estamos contentos con lo que está haciendo Barcelona por renovar"

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, confesó este miércoles que la competición está "muy feliz con lo que está haciendo Barcelona" como Gran Premio para seguir en el calendario, igual que lo están con el crecimiento de Madrid, que entraría en 2026, por lo que destacó la "buena perspectiva" para España de cara a que convivan ambos circuitos. "Estamos muy felices con lo que está haciendo Barcelona por renovar su futuro (en la F1), pero también con lo que está creciendo el GP de Madrid. Dicen que en Europa es difícil organizar carreras, y Madrid es un buen lugar. Es una buena perspectiva para España", expresó el dirigente desde una sede del Banco Santander preguntado por la posibilidad de que ambos GP españoles convivan en el calendario. Domenicali, reiterando que el foco este miércoles era para Banco Santander y la ciudad cántabra, no quiso avanzar qué ocurrirá con la carrera en Montmeló a partir de 2026, cuando entre Madrid en el Mundial. Sin embargo, el CEO de la F1 se mostró algo más tajante con el regreso de Alemania. "Alemania siempre ha estado en nuestro calendario, es tradición. Pero la situación en Alemania es diferente, estamos en diálogo para el futuro. Está Mercedes, grandes empresas, pero no estamos en una posición para decir que sí volverá al calendario, aunque todos están empujando", informó, antes de dejar claro que no está entre sus planes organizar una carrera más en Estados Unidos --sería la cuarta del Mundial--.

