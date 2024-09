El 4% de los autónomos de Galicia son extranjeros con actividad en la construcción, hostelería y sectores tecnológicos

Alrededor del 4% de los autónomos de Galicia proceden del extranjero, unos 9.800 de los más de 200.000 trabajadores por cuenta propia que hay en la comunidad, y en su mayoría se dedican a sectores como la construcción y la hostelería, pero también a otros de alto valor tecnológico. El 70% de ellos son extracomunitarios, mayoritariamente de latinoamérica. Estos son algunos de los datos destacados este miécoles en la rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, y el conselleiro de Emprego, José González, con motivo de la presentación de la campaña ''Emprende. Intégrate'. Las provincias de A Coruña y Pontevedra son las que concentran a gran parte de estos autónomos, con 4.100 y 3.500, respectivamente -- Lugo y Ourense apenas llegan a los 1.200 --. Los sectores de comercio y hostelería concentran casi a 3.000 trabajadores, pero Abad ha destacado el peso gradual de este colectivo en sectores de alta calificación. Desde el punto de vista cualitativo, ha destacado que tienen una pervivencia muy larga. "No son trabajadores autónomos que abren y cierran su negocio tras terminar la tarifa plana. Los datos nos dicen que más del 80% de estos hombres y mujeres extranjeros que ponen en marcha su negocio en Galicia, el 80% supera los cinco años de vida. Lo que quiere decir que vienen para quedarse, para fortalecer el tejido productivo y para tener una forma de vida apropiada a través del trabajo. No solamente nos enriquecen culturalmente, sino que también desde el punto de vista económico", ha defendido. Con estos datos, Abad ha reivindicado la pertinencia del programa y que convierte a Galicia en la primera comunidad que pone en marcha un itinerario de este tipo. "Desgraciadamente, estos programas tenían una cuantía económica tremenda porque eran fondos europeos que venían destinados específicamente a la integración de los inmigrantes. Estamos hablando de casi 70 millones de euros que se tramitaban a través del Ministerio de Seguridad Social, a través de sus convocatorias. Y pensamos que ahora que no pueden salir adelante, deberían ponerse los recursos económicos para que las CA puedan desarrollar este trabajo", ha explicado. También en el ámbito de la Seguridad Social, Abad ha avanzado que la asociación presentará una reclamación la próxima semana para pedir que el 0,1% que los autónomos de toda España cotizan a formación, que suponen 12 euros al año y con el número de autónomos gallegos, 1.800.000 euros, "se repartan a la comunidad autónoma correspondiente". FALTA DE RELEVO GENERACIONAL Con todo, y aún agradeciendo el apoyo de la Xunta, Abad le ha puesto "deberes" al Gobierno gallego de cara a este nuevo curso político: el relevo generacional. Y es que, tal y como ha indicado, los autónomos de Galicia tienen una edad "muy avanzada"; el 40% de los trabajadores gallegos por cuenta propia supera los 55 años. "Estamos a las puertas de un cambio generacional que tenemos que ser capaces de llevar a cabo", ha apuntado. Para afrontarlo, ve clave atraer a los gallegos que están en el extranjero, "recuperarlos para Galicia". Apunta que esta falta de relevo afecta especialmente al pequeño comercio, que se ve "perjudicado" además por la liberalización del sector, con "grandes empresas de distribución que campan a sus anchas" en lo que respecta a "todo lo que tiene que ver con grandes reclamos para que los consumidores acudan a esos grandes centros comerciales o cadenas de distribución". Sobre esto, ha anunciado que preparan una demanda contra las campañas de 'Día sin IVA' ya que, "o bien es ilegal, ya que en este país no se puede vender sin IVA, o es publicidad engañosa". A esto, comenta, se suma la falta de "transformación" del sector a lo largo del tiempo. "Tenemos que entender que nosotros tenemos parte de culpa. El declive del comercio en Galicia se produce también porque los propios comerciantes no hicimos las cosas bien, no nos digitalizamos. Y hay una realidad: el cambio en el modelo de consumo. Y en eso estamos", ha señalado. MEDIDAS PARA ESTE AÑO Eduardo Abad ha citado algunas de las iniciativas que pondrán en marcha próximamente, como la petición al Gobierno de establecer una 'fiscalidad cero' para todos aquellos autónomos que quieran poner un negocio en marcha en poblaciones rurales de menos de 5.000 habitantes; la modificación del cese de actividad; así como la creación del subsidio para desempleados mayores de 52 años. También adoptarán medidas para impulsar la digitalización del colectivo y para "preparar el futuro" con experiencias como las impulsadas por la Xunta con los Polos de Emprendemento o con la participación en los centros de formación profesional, donde Abad ve "una auténtica cantera de autónomos". Precisamente el conselleiro, en su intervención, ha reivindicado la figura del autónomo como "clave" para la economía gallega, motivo por el que la Xunta de Galicia, ha dicho, apoya al sector con medidas como la Axenda Impulso Autónomo Horizonte 2027, que tiene diferentes medidas como el Bono Remuda, con el que se pretende "precisamente garantizar ese cambio dentro del tejido comercial gallego", la cuota cero para nuevos autónomos, los programas de mentoring y los ya citados Polos de Emprendemento. José González también ha puesto el foco en el Gobierno central, al que le ha demandado más colaboración, especialmente en cuanto a financiación y a formación. "Nos interesa mucho la consistencia del trabajo autónomo en Galicia. Nos interesa atraer ese talento de fuera que viene aquí de una forma ordenada, regulada y sobre todo que venga a aportar, que venga a trasladar valor añadido", ha destacado, poniendo como ejemplo además el programa Retorna para los emigrados gallegos.

