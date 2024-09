2-0. Servín y Lomeli acercan a México a octavos y deja en la cuerda floja a Australia

Bogotá, 3 sep (EFE).- Las anotaciones de la centrocampista Fátima Servín y la defensora Alejandra Lomelí le permitieron este martes a México vencer por 2-0 a Australia en la segunda jornada del Grupo A del Mundial Femenino Sub-20 de Colombia y acercó al Tri a los octavos de final.

Tras el partido disputado en el estadio El Campín de Bogotá ante más de 15.000 espectadores, El Tri lidera provisionalmente la zona con cuatro puntos, a la espera de lo que pase más tarde entre Colombia, segunda con tres unidades, y Camerún, tercera con un entero.

Las Matildas, por su parte, quedaron en la cuerda floja al no haber sumado ningún punto en sus dos salidas y no pudieron evitar la derrota pese a la buena actuación de la portera Chloe Lincoln, que atajó más de media decena de remates pero no pudo evitar la caída de un conjunto que mostró muy poco en ataque.

Las norteamericanas se hicieron del balón y trataron de hacer daño bajo el liderazgo de volante Alice Soto, quien se convirtió en la socia de sus compañeras de ataque que trataron de hacer daño a espaldas de las defensoras australianas.

La primera clara llegó al minuto 20 con un fortísimo derechazo de larga distancia de Maribel Flores que se estrelló en el horizontal, pese a la estirada de la guardameta australiana.

Aunque el dominio era mexicano, y en Australia pesaron poco Jynana Dos Santos e Indiana Dos Santos, el equipo oceánico encontró aire al 36 luego de que su seleccionadora, Leah Blayney, solicitara el sistema de revisión de video (FSV, por sus siglas en inglés) para que la árbitra ecuatoriana Marcelly Zambrano analizara una supuesta mano en el área de la lateral Isabela Esquivias.

La jueza revisó la jugada y pitó un penalti, que cobró la atacante Kahli Johnson y mandó por encima de la portería de Renatta Cota.

México respondió a esa jugada con un potente remate de larga distancia de la extrema Montserrat Saldívar que atajó con una formidable estirada la guardameta Lincoln, por lo que el primer tiempo culminó en tablas gracias a la brillante actuación de la portera oceánica.

El Tri salió con todo en la segunda parte y tuvo dos oportunidades claras para anotar con remates de larga distancia: la primera un tiro de Servín y el otro un disparo de Soto, ambos atajados por una estelar Lincoln.

Sin embargo, la insistencia mexicana trajo sus frutos y el gol llegó al minuto 56 cuando Saldívar lanzó un centro a media altura que, con un toque sutil, Servín mandó al fondo de la red luego de que el balón se estrellara en el palo izquierdo.

El equipo dirigido por Ana Galindo siguió atacando y tuvo varias oportunidades más de ampliar la diferencia.

El 2-0 definitivo llegó al minuto 91 en un tiro libre lanzado por la defensora Ana Mendoza, en el que la central Natalia Colin habilitó con un toque a Lomelí, que apenas había ingresado, para que mandara el balón al fondo de la red.

México enfrentará el viernes en la jornada final con la anfitriona Colombia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, mientras que las australiana definirán su suerte en El Campín de Bogotá ante Camerún.

- Ficha técnica:

2. México: Renatta Cota; Isabela Esquivias, Ana Mendoza, Natalia Colin, Giselle Espinoza; Fátima Servin (m.79, Silvana González), Yareli Valadez, Alice Soto (m.89, Alejandra Lomelí); Maribel Flores (m.46, Valerie Vargas), Montserrat Saldívar (m.89, Hailey Gordon) y Paola García (m.62, América Frías).

Seleccionadora: Ana Galindo.

0. Australia: Clhoe Lincoln; Sasha Grove, Naomi Chinnama, Alexia Apostolakis, Jessika Nash (m.67, Ella Buchanan); Shay Hollman, Avaani Prakash, Indiana Dos Santos (m.59, Alicia Woods), Jynaya Dos Santos (m.74, Lara Gooch); Tanaye Morris (m.46, Amber Luchtmeijer) y Kahli Johnson (m.46, Peta Trimis).

Seleccionadora: Leah Blayney.

Goles: 1-0, m.56: Fátima Servin. 2-0, m.91: Alejandra Lomelí.

Árbitra: La ecuatoriana Marcelly Zambrano.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial Femenino Sub-20 de Colombia jugado en el estadio El Campín de Bogotá ante 15.451 espectadores.

Jorge Gil Ángel