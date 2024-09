Sumar dice que tiene "una capacidad de acción limitada" en la gestión de la migración porque "es competencia" del PSOE

La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, ha dicho que su organización tiene "una capacidad de acción limitada" en la gestión la inmigración en España porque esa es una competencia del Ministerio del Interior, una cartera del socio mayoritario del Gobierno, el PSOE. Por ese motivo, ha resaltado la importancia de "presionar" al ala socialista del Ejecutivo para que sea consciente del "reclamo mayoritario" de acogida de la sociedad española. Así lo ha expresado en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, al ser preguntada por las discrepancias internas en el Gobierno a cuenta de la gestión de la situación migratoria en España, defendiendo que Sumar ha hecho "alegaciones" cuando no ha estado de acuerdo con medidas del PSOE, pero admitiendo que, "como entra dentro de unas competencias" que no son suyas, "la capacidad de acción es limitada". "Se han hecho alegaciones en los momentos en los que no se estaba de acuerdo con alguna medida que se ha salido adelante (...) pero al final, como entra dentro de unas competencias que no son las nuestras, la capacidad de acción es limitada", ha explicado Duval, poniendo como ejemplo que Sumar se quejó en el Consejo de Ministros de la ampliación del Puerto de Valencia por su impacto ecológico en la Albufera. Por este motivo, la secretaria de Comunicación de Sumar ha apelado a "presionar" al PSOE para que "sea consciente de cuál es el reclamo mayoritario de la sociedad española", que ha personalizado en el discurso del director Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de Venecia un "sentir mayoritario" que reclama solidaridad y denuncia el discurso de odio. Duval ha esgrimido que a Sumar le habría "encantado" que tras las últimas elecciones "hubiera una correlación de fuerzas más favorable" en el Gobierno de coalición, pero que actualmente "esas no son las circunstancias" y que por ahora solo pueden presionar desde fuera del Ejecutivo como grupo parlamentario en el Congreso. SUMAR También se ha manifestado sobre las discrepancias entre PSOE y Sumar a cuenta de la inmigración el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en una entrevista en TVE recogida por Europa Press ha recordado a los socialistas que el Gobierno "no debe caer en la tentación de caer en los marcos discursivos que plantea la derecha". "No es esa la receta, ni ese es el discurso que tenemos que hacer. Cuando la izquierda y cuando la socialdemocracia europea, en muchos países de la Unión, ha caído en esa trampa de esos discursos, siempre ha perdido el debate público frente a la derecha y la extrema derecha", ha advertido el dirigente de Sumar. Por ese motivo, ha llamado a tratar la cuestión de migrantes "en toda su complejidad" y a decir que "este país se construye en base a derechos de ciudadanía" y que eso pasa "también porque las personas que están trabajando aquí sin derechos" sean reconocidos y se regularice la situación de los migrantes que trabajan en España sin documentación.

