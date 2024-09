PSOE critica que el PP acuerde el reparto de migrantes y luego diga públicamente que el Gobierno les va a abandonar

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha confirmado "contactos" con el PP por el reparto de menores migrantes. Sin embargo, ha criticado que los 'populares' luego digan en tuits o en declaraciones públicas que se va a "abandonar" a los niños y que esto va a ser responsabilidad del Gobierno. "Busquemos la solidaridad entre todos para que esos menores, que son niños, estén bien atendidos, cuando ahora no lo pueden estar en algunos sitios", ha pedido en la rueda de prensa de portavoces del Congreso. Además, ha recriminado a los de Alberto Núñez Feijóo haber rechazado en julio la reforma de la Ley de Extranjería y haber asumido "íntegramente el discurso xenófobo de la extrema derecha". Sobre el líder 'popular', López ha dicho que "no sabe nada", entre otras cosas "no sabe marcar una directriz, ni un rumbo, ni una política, está vacío". A su juicio, por eso ha pasado de hablar de "efecto llamada" a defender en una entrevista que "efectivamente, España necesita muchos inmigrantes". "Le da igual una cosa que la contraria con tal de que esa cosa le sirva para atacar a Pedro Sánchez, lo demás le da igual", ha insistido el portavoz socialista. Por otra parte, López ha quitado importancia a las críticas de Sumar y Podemos en materia migratoria y ha señalado que "le merecen poca consideración política" los que utilizan un asunto "tan delicado" para atacar al adversario político. Asimismo, ha considerado "injusto" que se diga que Cataluña es insolidaria con este tema, que los que son insolidarios son los que votan en contra.

