Hallan nuevas especies marinas 'ocultas' a simple vista

Una investigación en colecciones de museos ha permitido descubrir nuevas especies de zoantarios asociados a las esponjas, un pequeño organismo colonizador similar a las anémonas. "Los especímenes de las colecciones de los museos son únicos y representan una 'instantánea' de la biodiversidad en un momento específico en ese lugar y, como tal, su valor científico aumenta", explica el biólogo de la Universidad de Western Australia Javier Montenegro, uno de los autores del estudio, publicado en Contributions to Zoology. Los investigadores examinaron especímenes de esponjas de Australia Occidental e Indonesia oriental que se conservan en colecciones de varias instituciones, incluido el Museo de Australia Occidental y el Centro de Biodiversidad Naturalis en los Países Bajos. Se descubrieron seis nuevas especies de zoantarios del género Umimayanthus y los científicos pudieron redescribir otra especie descrita por primera vez hace más de un siglo. "Las especies recién descritas difieren entre sí por las especies de esponjas con las que se asocian, el tamaño del pólipo, la estructura de la colonia y los rangos de profundidad", dijo el Dr. Montenegro en un comunicado. Tres de las nuevas especies han recibido nombres lingüísticos de los propietarios tradicionales Wunambal Gaambera en la región norte de Kimberley de Australia Occidental. Umimayanthus mirnangga; "mirnangga" se refiere a una mujer joven soltera en el idioma Wunambal. La especie recibió este nombre porque está compuesta exclusivamente de pólipos solitarios. Una segunda especie con pólipos de forma alargada que se asemejan al cuello de un emú se llamó Umimayanthus jebarra. "Jebarra" se refiere al emú en idioma Wunambal. "Wunanggu" se usa para referirse al árbol de goma blanca de las colinas en idioma Wunambal. Umimayanthus wunanggu recibió este nombre porque tiene pólipos blancos conectados por un tejido delgado que se extiende en un patrón de ramificación lineal sobre la superficie de la esponja. "Nos gustaría agradecer a la comunidad Wunambal Gaambera por sugerir los nombres utilizados para la nueva especie", dijo el Dr. Montenegro. Estos hallazgos sugieren que la región del Indo-Pacífico central, Australia Occidental e Indonesia pueden considerarse un punto clave para la diversificación de zoantarios asociados a esponjas. "Nuestros resultados resaltan el valor de las colecciones biológicas no solo como cápsulas del tiempo y archivos de material biológico de referencia, sino también como un depósito de una importante diversidad no descrita que permanece oculta a simple vista", dijo el Dr. Montenegro.

Compartir nota: Guardar Nuevo