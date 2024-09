Carlo Ancelotti: "Nunca viene bien un parón por selecciones"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha opinado que "nunca viene bien un parón" en plena temporada de clubes para que jueguen las selecciones nacionales, a rebufo de la victoria lograda este domingo por los merengues por 2-0 ante el Real Betis Balompié en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, gracias a dos goles del ariete francés Kylian Mbappé. "El parón no viene bien porque nunca viene bien un parón. Te quita a los jugadores, sobre todo a los que viajan a Sudamérica les va a costar mucho regresar bien. Lo único que pido en estas fechas, cuando hay parón, es que no tengamos lesión. Porque esto es el peligro más grande. Además, los jugadores están bastante acostumbrados a jugar siempre. Pero lo único que pido es que vuelvan todos bien", insistió Ancelotti desde la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. "Ansiedad o frustración no tenemos. También hemos empatado dos partidos. Tenemos ganas, ilusión y motivación para intentar hacerlo mejor. Hoy lo hemos hecho mejor, creo que hemos merecido ganar. Ha sido un buen partido, mucho más solidario entre todos. Sacamos tres puntos y llegamos al parón con buena sensación", describió el técnico merengue. Luego esquivó la pregunta sobre cómo le había sentado a Mbappé sus primeros goles en Liga como madridista. "No sé, hay que preguntarle a él. Nunca le pusimos presión para marcar goles. Kylian ha hecho un buen partido como todos, ha sido muy efectivo en el área y ha tenido muchas oportunidades. Han trabajado bien todos, Vini incluido, que le ha dejado el penalti. Entonces creo que es importante para él marcar, pero creo que nosotros evaluamos más el trabajo colectivo", comentó Ancelotti. "Hemos intentado jugar con Vinícius por fuera y Rodrigo por fuera a veces. Obviamente entran porque, cuando suben los laterales, ocupan una posición más por dentro y creo que ha salido bastante bien, creo que a nivel defensivo con los tres en el medio hemos sido mucho más sólidos", afirmó el entrenador italiano del Real Madrid. "En la primera parte he tenido buena sensación. Obviamente nos ha costado un poco cambiar de orientación, hemos sido un poco más lentos. Pero el equipo estaba dentro del partido, hemos defendido bien y hemos adelantado el ritmo en la segunda parte como habitualmente pasa. Después hemos sacado una buena segunda parte, y problema arreglado", apuntó. "No estamos a nuestro mejor nivel, a nuestra mejor versión, pero esto llegará poco a poco", recalcó el técnico merengue antes de personalziar sus alabanzas. "Vinícius ha sido muy altruista en dejar el penalti a Kylian, creo que entre ellos tienen una buena relación, como la tiene con Rodrygo. Estamos encantados de tener a los tres", dijo al respecto. "No, no es el día más feliz. Es un día feliz, contento porque creo que hemos hecho un paso adelante en lo que queremos hacer, en lo que queremos ser. Hay que trabajar, pero tenemos todos los recursos para ser buenos", indicó antes de analizar la capacidad defensiva de sus arietes. "No es que Vinícius y Rodrygo sean nuevos en este sentido. Con Vinícius y Rodrygo trabajando hemos ganado la Champions en 2022, con una gran aportación defensiva. Creo que lo van a hacer sin ninguna duda. Hay que arreglar bien las cosas, porque estoy convencido de que con el bloque bajo nosotros buscamos muchísimas oportunidades de transición con tres delanteros que son muy rápidos", aseguró Ancelotti. "Creo que los tres medios nos dan mucha más solidez por dentro, el equipo rival fuerza un poco más el juego por fuera y, cuando van por fuera, para nosotros es más fácil controlar todo esto. Brahim ha entrado como interior derecho y lo ha hecho muy bien, es un sistema que creo que a veces como el 4-4-2 lo podemos hacer", explicó el técnico italiano. Por otra parte, discrepó de ver como revulsivos a algunos miembros de su plantilla. "Yo no pienso en catalogar a un jugador como revulsivo, no. Yo catalogo a Fran García y a Brahim como dos muy buenos jugadores que aportan al equipo siempre que tengan 10 minutos, que tengan 45 o que tengan 90. Esto es lo que tiene que hacer un futbolista, estar listo. Ellos, sobre todo hoy, estaban muy bien preparados porque han entrado muy bien y han dado mucha más energía al equipo", resaltó Ancelotti. "A veces nos descolocamos un poco. Hemos buscado dos transiciones al final que para evitar pérdida innecesaria tenemos que ser un poco más continuos con este bloque porque creo que el bloque siempre ha sido y siempre será la llave del éxito", incidió. "Porque el último problema que tenemos es marcar goles", apostilló el entrenador madridista. Sobre Aurélien Tchouaméni elogió que ante el Betis hubiera "mostrado todas sus cualidades". "Es un fantástico pivote defensivo, muy joven y poco a poco va a aprender de jugar en los tiempos justo con el balón. Pero a nivel defensivo es un jugador insustituible porque ayuda mucho atrás. El hecho de que hemos tenido portería a cero obviamente ha sido trabajo suyo y que los defensas hoy lo han hecho muy bien", concluyó.

