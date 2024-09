Smotrich pide un "ataque preventivo" en Cisjordania para evitar otra matanza como la del 7 de octubre

El ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista israelí Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha defendido este domingo la necesidad de un "ataque preventivo" de las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania para evitar otra matanza como la del 7 de octubre, cuando las milicias palestinas gazatíes irrumpieron en territorio israelí y mataron a unas 1.200 personas. "Estamos a un paso de un 7 de octubre en Judea y Samaria (Cisjordania) y en el centro del país", ha afirmado Smotrich en un vídeo publicado en redes sociales tras su visita a Hebrón, donde tres policías han muerto tiroteados este domingo. "Necesitamos saber qué no hicimos esa maldita noche y lanzar un ataque preventivo y golpear duramente al terrorismo. El terrorismo gazatí, cisjordano y libanés son uno solo, parte de la soga iraní. Vamos a eliminar el terrorismo en todos los frentes", ha añadido. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha criticado la postura de la oposición, que exige un acuerdo para la liberación de los rehenes, y les ha acusado de "hacerle el juego a la propaganda de Hamás". "Es lamentable ver las perturbadoras declaraciones de la izqueirda, que acusa al Gobierno israelí de asesinar a los rehenes. Seamos claros: la organización terrorista Hamás y solo Hamás ha matado a los rehenes. Quienes culpan al Gobierno israelí están haciendo el juego a la propaganda de Hamás", ha declarado Ben Gvir. "Quienes piden la liberación de miles de terroristas y entregar a Hamás el control del corredor Filadelfia están abandonando intencionadamente la seguridad de los ciudadanos de Israel. Tendrán en las manos la sangre de quienes sean asesinados después", ha advertido. El ministro ha defendido que el precio por la muerte de rehenes debería ser "la ocupación de más territorio y la creación de un asentamiento judío en Gaza". Ben Gvir se ha referido también a la muerte de tres policías este domingo en Hebrón. "El atentado de este domingo en Tarqumiya lamentablemente demuestra una vez más las consecuencias de que los terroristas campen a sus anchas", ha denunciado. "No hemos terminado de contar el número de asesinados y los ríos de sangre consecuencia del acuerdo por (Gilad) Shalit. Los liberados en el último acuerdo (de noviembre) también han vuelto de inmediato al terrorismo. ¿Cómo tiene nadie valor para pedir la liberación de miles de asesinos?", ha argumentado. Para Ben Gvir "hay que combatir el terrorismo sin ilusiones" y ha cargado contra la "autoridad terrorista", en referencia a la Autoridad Palestina, por fomentar y financiar el terrorismo. "Quienes confían en ellos ponen en peligro al Estado de Israel", ha remachado. "Cuando el ministro de Defensa, (Yoav) Galant, ordena reabrir los controles a los palestinos, el resultado es la muerte de judíos", ha reprochado antes de pedir el cierre de los controles. "No hay que parpadear ante el terrorismo. Cada rendición trae más terrorismo. Hemos presentado una ley de pena de muerte para los terroristas y el primer ministro la retrasa. Quiero luchar por ella. Es el momento de aprobar esa ley", ha subrayado.

