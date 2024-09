La española Paula Badosa arrolla a la china Yafan Wang y se mete en cuartos de final

La tenista española Paula Badosa ha arrollado este domingo por 6-1 y 6-2 a la china Yafan Wang y se ha metido en los cuartos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del año, y que se está disputando sobre pista dura en Flushing Meadows (Nueva York). De nuevo en el Estadio Louis Armstrong, Badosa venció tras una hora y 22 minutos de partido. Aunque la catalana empezó floja con su saque y se vio 15-40 abajo nada más arrancar, salvó esas dos opciones de 'break' en contra y luego otras dos más, lo que paradójicamente la espoleó. Así quedó claro en el siguiente juego, donde rompió el turno de saque rival, y también en el tercer juego, donde Wang tampoco pudo concretar otra bola de quiebre. Solventados todos esos escollos, Badosa se situó con 3-0 y además amplió tal ventaja con otro temprano 'break' que le puso el set inaugural en bandeja. Durante la siguiente manga, la dinámica cambió y ya no tuvo tantas facilidades Badosa. De hecho, hasta el quinto juego no hubo pelotas de rotura. Eso sí, fue una única con 40-Ventaja y la catalana lo aprovechó a las mil maravillas. Con ese 3-2 a su favor, y pese a afrontar un 30-40 en el siguiente juego, la tenista nacida en Manhattan seguía de dulce. 'Drives' potentes y apertura de ángulos valieron a Badosa una renta mayor con otro quiebre (5-2); y, sin dilación, no dudó con su posterior turno de saque. Salvó otras dos bolas de 'break' que tuvo Wang y, con un golpe cruzado de derecha, la española firmó su victoria y el acceso a cuartos; ahí jugará contra una estadounidense, o Emma Navarro o 'Coco' Gauff.

