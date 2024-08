El astronauta de reserva de la ESA John McFall lleva la bandera paralímpica en la ceremonia de apertura

El astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA) John McFall lleva la bandera paralímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de París 2024 que se celebró este 28 de agosto de 2024. McFall es uno de los dos únicos abanderados que representan a toda la comunidad paralímpica en lugar de a un país específico, junto con el regatista y campeón paralímpico francés Damien Seguin. Según ha destacado la ESA, la inclusión de John McFall en la ceremonia de apertura resalta el compromiso de los Juegos Paralímpicos de superar los límites para las personas con discapacidad. Tal y como recuerdan, McFall fue velocista paralímpico, después cirujano y ahora, astronauta de reserva. "Es un verdadero honor para mí estar aquí hoy, como atleta paralímpico y miembro de la reserva de astronautas con una discapacidad física. Me gusta pensar que mi presencia en la ceremonia de este año, en mi nuevo cargo en la Agencia Espacial Europea, da testimonio y encarna el éxito, el alcance y el legado del movimiento paralímpico", ha expresado McFall. Además, ha asegurado que con "cada nuevo paso" de su trayectoria, le "enorgullece desafiar las ideas preconcebidas sobre los roles profesionales en los que se debería esperar ver a las personas con discapacidades físicas". "Me comprometo a desempeñar mi papel para sentar las bases de un futuro diverso, inclusivo y lleno de oportunidades para todos", ha enfatizado. Tras perder su pierna derecha en un accidente de motocicleta a los 19 años, John McFall se embarcó en el atletismo, consiguiendo una medalla de bronce en los 100 metros en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, donde compitió como velocista paralímpico británico. Posteriormente pasó a la medicina, obteniendo el título de Especialista en Traumatología y Ortopedia. En noviembre de 2022, fue seleccionado por la Agencia Espacial Europea como miembro de la reserva de astronautas, convirtiéndose así en la primera persona del mundo con discapacidad en lograr ese puesto. Al año siguiente, fue nombrado experto del recién creado estudio de viabilidad Fly! de la ESA, que se creó con el objetivo de integrar plenamente a un astronauta con discapacidad física en una misión de larga duración a la Estación Espacial Internacional (ISS). En julio de 2024, el estudio, que se centra en áreas como la formación, los requisitos médicos y las operaciones, identificó y anunció que no había obstáculos técnicos para la posibilidad de llevar a un astronauta con una discapacidad como la de McFall a la ISS en una misión de este tipo.

