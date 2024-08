Álvaro Muñoz Escassi bromea sobre si está enamorado o no de Hiba Abouk

Tan solo 24 horas ha tardado Álvaro Muñoz Escassi en 'responder' a María José Suárez tras su paso por el programa de 'Y ahora Sonsoles'. En esta ocasión el jinete ha aprovechado su nueva faceta como colabodor del programa de TardeAR para sincerarse con Ana Rosa Quintana y dejar en el aire cuál es su situación sentimental en la actualidad. "Te he dicho que estoy enamorado, pero no te lo voy a contar así, que luego no vengo más. La palabra no es enamorado. No estoy saliendo con nadie, estoy soltero" reconocía Escassi cuando la presentadora le preguntaba por su relación con Hiba Abouk. En cuanto a su anterior entrevista en televisión en la que reconoció que su relación con María José Suárez era abierta, Escassi matizaba: "Cada relación es un mundo, los dos sabemos lo que hemos vivido y cada uno que se quede con lo que quiera. Yo dije que la perecepción de mi pareja era abierta, no quiere decir liarnos con terceras personas, no iba por ahí. Hemos vivido unos años super bonitos, le deseo lo mejor, de verdad, en medida de lo posible pido disculpas, pero lo que ha pasado entre nosotros, se queda entre nosotros". A pesar de esto, el jinete reconoce que se arrepiente de cómo ha acabado su relación ya que las cosas no las hizo todo lo bien que podría haberlas hecho. "Claro que sí, no había necesidad, fue una vivencia mía, aprendí, espero que hayais aprendido, hacer bizum... no es broma. Fue una experiencia y la viví" añadía. Tras la última polémica que ha surgido debido a la publicación de Hiba en sus redes sociales en las que alaguien le estaba cocinando papas con choco, Escassi dejaba claro que él no había sido el chef, aunque sí que había sido la madre de María José Suárez la que le había enseñado la receta: "Es mi plato prefereido, me la enseñó la madre de María José. La madre de María José cocina peor que yo, cuando no me acordaba la llamaba y le preguntaba... No, es broma, cocina mejor. ¡Qué le voy a hacer yo las papas con choco a Hiba! Hiba cocina super bien, la vi en Masterchef y cocina fenomenal".

