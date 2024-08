Petróleo cae por obstáculo técnico y datos de inventarios de EE.UU.

(Bloomberg) -- El petróleo volvió a retroceder tras caer más de un 2% el martes, y los futuros fueron incapaces de superar una medida técnica clave a pesar de que las tensiones en Medio Oriente siguen en el punto de mira y de que próximamente se publicarán datos clave sobre los inventarios estadounidenses.

El Brent cotizó por debajo de los US$79 el barril y el West Texas Intermediate, bajo los US$75. La atención de los operadores se centraba en las cifras semanales de reservas que se publicarán el miércoles, después de que un informe del sector apuntara a un nuevo descenso de las reservas de crudo.

Los futuros se han visto sacudidos en las últimas sesiones y el descenso más reciente se produjo después de que subieran hasta cerca de su promedio móvil de 200 días, pero no lograran superar ese marcador. El riesgo político en Medio Oriente y la amenaza al suministro desde Libia han apoyado las recientes ganancias, pero se han visto contrarrestados por un trasfondo ampliamente bajista, que ha llevado a los principales bancos de Wall Street, como Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, a recortar sus previsiones de precios para el próximo año.

Los bancos también señalaron las sombrías perspectivas de China como causa de parte de su pesimismo, ya que el malestar económico general y el cambio a los vehículos eléctricos merman el consumo de combustible en el mayor importador de crudo. En Europa, la demanda de diésel está cayendo por debajo de los niveles de la época de la pandemia, debido a la debilidad de la industria y a cambios estructurales en el parque automovilístico de la región. También hay signos de debilidad en el mercado de la gasolina.

