Pablo Urdangarin reacciona a las fotografías de su prima, la Princesa Leonor, en bikini

Las fotografías de la Princesa Leonor en bikini han provocado una revolución en España ya que es la primera vez que la heredera a la corona se deja ver en una actitud tan cotidiana. Sin embargo, muchos son los rostros conocidos que han defendido que la joven no hace nada malo y que es normal que en su tiempo libre disfrute con amigos.

Pocas son las reacciones que hemos tenido por parte de miembros de la Familia del rey, pero este fin de semana Pablo Urdangarin se ha pronunciado por primera vez sobre el reportaje y ¡atención! porque parece que es el único que no se ha enterado de la polémica.

Después de la victoria de su equipo, el Fraikin BM Granollers, que ganó 31 a 30 al FC. Barcelona, el nieto del emérito atendió a la prensa derrochando simpatía y fue preguntado por el reportaje que ha sido publicado de su prima.

"No la he visto. No la he visto", aseguraba el joven evitando así dar su opinión a pesar de haber sido la polémica de la semana. Algo parecido le sucedía con la demanda del Rey Don Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla, de la que "no sé nada".

De lo que sí habló el joven es de su posible salida del equipo en el que juega actualmente, dejando en el aire lo que vaya a pasar: "Eso está entre el club y yo, gracias", pero aseguraba que seguirá en el balonmano: "Eso sí, yo. Seguro".