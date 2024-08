La Casa Blanca defiende el muelle temporal en Gaza pese a un informe crítico con su resultado

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha defendido este miércoles el muelle temporal para suministrar ayuda a la Franja de Gaza después de la publicación de un demoledor informe por parte de una agencia federal que evidencia que la estructura anclada a la costa del enclave palestino no logró sus objetivos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Savett, ha indicado en la red social X que gracias al muelle temporal se pudieron entregar casi 9 millones de kilos de alimentos y agua a la población necesitada de Gaza. "Es el mayor volumen de asistencia humanitaria que el Departamento de Defensa ha podido entregar jamás en Oriente Próximo", ha subrayado, agregando que esto se produjo "en un momento en que los expertos proyectaban una hambruna inminente en el norte" del enclave palestino. En este sentido, Savett ha asegurado que "dada la grave situación humanitaria en Gaza" la Administración Biden "no ha escatimado esfuerzos para conseguir que llegue más ayuda al enclave". "El muelle cumplió una función clave en un momento crítico para avanzar hacia ese objetivo", ha apuntado. Sus palabras llegan después de un informe demoledor de 22 páginas publicado en la víspera por el inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Paul K. Martin, que determina que la Administración no alcanzó su objetivo de "suministrar ayuda a 1,5 millones de personas en tres meses". "Debido a los daños estructurales causados por el mal tiempo y la alta mar, el muelle funcionó solo durante 20 días y fue desmantelado el 17 de julio. Además, los problemas de seguridad y acceso afectaron la distribución de ayuda una vez en tierra", reza el informe, que detalla que en total se entregó "suficiente ayuda para alimentar a 450.000 personas durante un mes". El texto también revela que el personal de la agencia se mostró reacio en un primer momento a la iniciativa, ya que no era una opción recomendable de cara a poner en marcha una operación humanitaria. De la misma manera, expresó preocupación por el hecho de que el muelle pudo haber sido una distracción en un momento en el que la comunidad internacional pedía la apertura de los cruces terrestres en Gaza. "Una vez que el presidente (de Estados Unidos, Joe Biden) emitió la directiva, el enfoque de la agencia era utilizar el muelle de la forma más eficaz posible", señala, agregando que las exigencias del Pentágono y del Ejército israelí "tuvieron prioridad" en la planificación para la respuesta humanitaria en Gaza.

