María José Suárez ficha como tertuliana de un conocido programa de televisión

Aunque el verano comenzó de la peor manera posible para María José Suárez por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi -tras descubrir su infidelidad con una mujer transexual que, según diferentes medios de comunicación no habría sido la única traición del jinete en sus tres años de relación-, la modelo ha sabido aprovechar el lado positivo de la situación y termina agosto estrenando un nuevo trabajo que dará mucho que hablar. Y es que regresando a televisión por todo lo alto la sevillana se convierte en el fichaje estrella del programa 'Y ahora Sonsoles' para la temporada que arranca este lunes con el regreso de Sonsoles Ónega tras disfrutar de unas merecidas vacaciones. Y a su lado como tertuliana experta en moda, María José, la gran baza de la presentadora de Antena 3 para salir victoriosa de su batalla por el liderazgo de las tardes contra Ana Rosa Quintana y su 'TardeAR'. Aunque se especuló con que la Miss España 1996 iba a presentar un programa en Mediaset -y de ahí su entrevista en '¡De viernes!' hablando largo y tendido de su ruptura con Escassi-, finalmente ha sido 'Y ahora Sonsoles' quien se ha hecho con uno de los personajes protagonistas de este verano, que se suma a un elenco de colaboradores entre los que se encuentran otros rostros conocidos como Tamara Gorro, Miguel Lago, Lorena Vázquez o Beatriz Cortázar. Su debut se producirá este lunes y la expectación es máxima. No solo por lo que pueda decir sobre Escassi -al que en las últimas horas se ha relacionado con Huga Rey tras asistir juntos a la boda del chef Jordi Cruz, aunque no se descarta que continúe su incipiente y especial amistad con Hiba Abouk-, sino porque la propia María José ha acaparado numerosos titulares tras ser pillada de cena por Sevilla con un atractivo Policía de San Sebastián llamado Elías con el que ha dejado en el aire si tiene algo más que una amistad. Un sorprendente fichaje que hace que cobre sentido el cariñoso mensaje que Sonsoles Ónega dedicó en redes sociales a la modelo hace unos días, después de que María José colgase una imagen en la que se podía ver la portada del libro de la presentadora 'Después del amor'. "Después del amor, querida, AMOR DEL BUENO" le comentaba, revelando una desconocida amistad entre ambas de la que sin duda presumirán en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a partir de ahora.

