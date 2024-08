Los bancos libios suspenden operaciones en medio de la crisis que rodea al Banco Central del país

Múltiples entidades financieras libias ha comenzado a suspender sus servicios debido a la crisis que lleva una semana azotando a Banco Central de Libia, inmerso ahora en una polémica transición después de que, el pasado fin de semana, cesara sus actividades en protesta por el secuestro de un empleado. Esta suspensión motivó que el Gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, cesara de manera fulminante al gobernador Sadiq Kabir, quien se negó a abandonar el cargo a menos que la admnistración rival del país coincidiera en su despido. Además, su sucesor designado por Trípoli, Mohamed Shukri, se ha negado a ocupar el puesto a menos que cuente con el beneplácito de las autoridades orientales. La crisis terminó de poner de manifiesto la caótica situación de seguridad que atraviesa Trípoli desde hace años y que ha desembocado en la polémica decisión tomada este pasado sábado por el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Imad Trabelsi, de asumir exclusivamente las competencias de seguridad de todas las instituciones de la ciudad, Banco Central incluido, a pesar de que la entidad es contemplada como un producto de consenso entre ambas administraciones rivales. De hecho, fuentes de seguridad bajo condición de anonimato han informado al portal de noticias 'Libya Update' que el equipo de seguridad del Banco Central está impidiendo el acceso de las fuerzas del Gobierno de Trípoli a menos que así lo ordene la Fiscalía General libia. A la espera de confirmar esta información, el ministro del Interior libio declaró ayer que no tenía ni la más mínima intención de tomar por la fuerza la sede de la institución. En medio de esta situación, el portal de noticias Libya Observer ha informado de que entidades como el Banco de Inversión y Comercio Al Sarray han supendido temporalmente sus operaciones hasta que se solucione esta crisis. Sus clientes, ahora mismo, no pueden adquirir divisa extranjera, comprobar sus depósitos o efectuar transferencias internacionales. En medio de esta situación, el presidente de la Cámara de Representantes y uno de los hombres fuertes del este del país, Aguila Salé, ha advertido de un posible cierre de la vital producción de petróleo del país si finalmente se sustituye al gobernador del Banco Central, tras el controvertido nombramiento de Shukri. Salé ha acusado al Gobierno de Trípoli de intentar "saquear los fondos públicos y perpetuar la corrupción" al nombrar a Shukri. "No permitiremos que la riqueza de Libia siga fluyendo hacia individuos que han llegado por medios sospechosos y en manos poco fiables", ha avisado. Así, el líder libio ha subrayado que cualquier cambio en la dirección del Banco Central podría provocar un alto en la producción de petróleo y la suspensión de las transferencias de ingresos al Banco Central, una medida que podría tener importantes repercusiones económicas para el país.

