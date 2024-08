Líderes israelíes del norte cortan comunicación con Gobierno central tras ataque al Líbano

Jerusalén, 25 ago (EFE).- Los dirigentes de tres consejos regionales del norte de Israel cesaron este domingo toda comunicación con el Gobierno, al que acusan de solo intervenir para proteger el centro del país mientras las comunidades fronterizas sufren desde hace meses el intercambio de fuego diario con el grupo chií Hizbulá.

"No os hemos interesado en 10 meses y medio. Desde ahora, no nos interesáis a nosotros. No llaméis, no vengáis, no enviéis mensajes. Nos hemos apañado solos hasta ahora, nos apañaremos", recoge el comunicado conjunto del líder del consejo regional de Mateh Asher, Moshe Davidovich; el alcalde de Metula, David Azoulay, y el líder del consejo de la Alta Galilea, Giora Zaltz.

Los líderes regionales aseguraron que la "Operación Shalom Tel Aviv" de esta madrugada, en la que Israel atacó con más de 100 aviones de combate 40 posiciones de Hizbulá y miles de lanzaderas que apuntaban hacia el centro y norte del país, es "el culmen de la desconexión del Gobierno israelí con cientos de miles de ciudadanos".

Desde octubre, unas 61.000 personas continúan evacuadas de la frontera norte y distribuidas en hoteles y otros alojamientos en el resto del país. Muchos llevan meses reclamando al Gobierno de Benjamín Netanyahu actuar con dureza en el sur del Líbano y recuperar la normalidad.

Netanyahu, en un comunicado, aseguró poco después que lo ocurrido hoy "no es el final de la historia" sino tan solo "otro paso para cambiar la situación en el norte".

Por su parte, el que fuera miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, dijo hoy que el ataque contra el Líbano es "demasiado pequeño" y llega "demasiado tarde", según declaraciones durante una visita al norte.

Según el parlamentario, que encabeza la formación Unidad Nacional, Israel debería pasar de "la respuesta a la iniciativa" contra Hizbulá, y llamó a incrementar la presión política y militar contra el grupo chií aprovechando la ventaja lograda tras el ataque de esta madrugada.

"Está prohibido seguir abandonando el norte. Pido a los miembros del Gobierno que despierten", dijo Gantz, uno de los favoritos en las encuestas.

Las autoridades israelíes creen que el grupo libanés tenía como objetivo bases de inteligencia y la sede del Mosad, el servicio de seguridad exterior, en el centro de Israel. Pero todos los drones fueron interceptados y algún cohete cayó en espacios abiertos.

El cruce de fuego diario en el norte ya se ha cobrado la vida de al menos 643 personas, la mayoría en el Líbano y en las filas de Hizbulá, que ha confirmado 394 bajas, algunas en Siria.

Además, han muerto también al menos 74 integrantes de otras milicias, dos soldados libaneses y más de 124 civiles, incluidos 19 menores y tres periodistas,

En el lado israelí han fallecido 49 personas -23 militares y 26 civiles, incluidos 12 menores y adolescentes en el ataque en los Altos del Golán sirios ocupados. EFE

pbj/pms/vh