Rusia emite una orden de arresto contra el director de Transparency International en el país

El Ministerio del Interior ruso ha emitido este sábado una orden de arresto con el director de la ONG Transparency International en el país, Ilya Shumanov. El nombre de Shumanov ha sido incluido este sábado en la base de datos de personas bajo orden de busca y captura. Como es habitual, el artículo por el que es perseguido no está especificado pero la agencia rusa TASS indica que se trataría de una violación de sus deberes como "agente extranjero", que es como Rusia identifica a la organización. Transparencia Rusia es parte de la organización internacional Transparency International, cuya sede se encuentra en Berlín. En el territorio de Rusia, la organización es considerada como agente extranjero. En marzo de 2023, la Fiscalía General la declaró indeseable en la Federación de Rusia. Transparency International (TI) es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. En su informe de 2013 sobre corrupción, la ONG coloca a Rusia en el puesto 141 de un total de 180 países escrutados. El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia incluyó a Shumanov en el registro de agentes extranjeros individuales el 21 de octubre de 2022. En julio pasado, un tribunal de Moscú le impuso una multa de 100.000 rublos por no identificar como "agente extranjero" a la organización en sus materiales publicados en Internet.

