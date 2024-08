Eurodiputado del partido de Orbán dimite tras una "discusión violenta" con una mujer en un bar

El eurodiputado del Fidesz Balázs Gyorffy ha anunciado este viernes su dimisión después de protagonizar una "discusión violenta" con una mujer en un bar después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, ha confirmado el propio político húngaro y el partido de Viktor Orbán, en sendos mensajes redes sociales "He fracasado, y por ello acepto toda la responsabilidad y las consecuencias. Anoche me enzarcé en una discusión de borrachos con una señora que, muy a mi pesar, derivó en violencia. Lo que hice fue inaceptable e inadmisible", ha explicado Gyorffy en un mensaje en su perfil de Facebook. Tras pedir disculpas a la víctima y achacar el altercado al estado de embriaguez, el político húngaro insiste en que su comportamiento "no tiene lugar en la vida pública" y confirma su dimisión de sus cargos públicos como eurodiputado y presidente de la Cámara Nacional de Agricultura húngara, así como su salida de Fidesz. "Es lo mínimo que tengo que hacer en esta situación", ha admitido, asegurando que además de la responsabilidad pública asumirá "cualquier consecuencia legal" derivado del altercado. Por su lado, el partido del primer ministro magiar ha confirmado la salida del hasta eurodiputado, tras asegurar que su comportamiento no tiene justificación y contraviene "las reglas y valores" de la formación. "Cualquiera que actúe de forma tan inaceptable e inadmisible debe abandonar nuestra comunidad inmediatamente. No toleraremos la violencia, especialmente contra las mujeres", ha asegurado Fidesz. La formación de Orbán ya se vio salpicada por un escándalo previo a las elecciones europeas que se llevó por delante la candidatura de la antigua ministra de Justicia Judit Varga, quien dimitió tras verse salpicada por el indulto de una persona implicada en un caso de abuso infantil. En los comicios europeos Fidesz volvió a ser primera fuerza en Hungría aunque se dejó casi nueve puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2019. Enfrente surgió el conservador Partido Respeto y Libertad (TISZA), del ex miembro de Fidesz, Péter Magyar, que se registró en el último momento y logró el 31,1 por ciento de los votos y 7 escaños, frente a los 11 de Fidesz.

Compartir nota: Guardar Nuevo