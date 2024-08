Acciones suben tras dichos de Powell sobre recorte de tasas

(Bloomberg) -- Las acciones ampliaron las ganancias y los rendimientos de los bonos cayeron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que “llegó el momento” de que el banco central comience a recortar las tasas de interés.

Todos los grandes grupos del S&P 500 avanzaron y el indicador se acercó a sus máximos históricos con un repunte del 1%. Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron cinco puntos básicos, hasta el 3,8%. El dólar se debilitó.

--Con la colaboración de Alexander Nicholson, Robert Brand y Lynn Thomasson.

