El representante holandés Joost Klein no demandará a la UER tras ser descalificado en Eurovisión

El representante holandés en Eurovisión, Joost Klein, no demandará a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), tras ser descalificado antes de celebrarse la final en Malmö (Suecia), según ha informado RTL Boulevard. "Le envié a Gerard Spong un breve correo electrónico agradeciéndole su interesante visión. Estamos demasiado ocupados en este momento para ocuparnos de esto y, por lo tanto, necesitamos más tiempo para hacer una evaluación sustancial del mismo", ha asegurado el manager del artista, Rick Bakker. Según confirmó la fiscalía sueca al diario 'The Guardian', la eliminación del holandés se produjo debido a un "incidente" en el que presuntamente había amenazado verbalmente a una trabajadora de producción. El pasado 12 de agosto, Suecia cerró el caso explicando que lo que ocurría entonces fue que Klein hizo un movimiento "que golpeó a la mujer" pero que en ningún momento fue percibido por los testigos como amenazante. "Fue muy rápido. He archivado la investigación porque no puedo demostrar que el acto fuera capaz de causar miedo grave ni que él tuviera esa intención", dijo el fiscal superior Fredrik Jönsson. Además, la emisora pública neerlandesa Avrotros, responsable de la entrada de Klein, dijo en su momento que éste había sido filmado directamente después de bajar del escenario, "en contra de acuerdos claramente establecidos", pues era contrario a sus indicaciones, ya que había explicado que no quería ser filmado. La emisora aseguró que la descalificación era "innecesaria y desproporcionada" después de que la autoridad policial sueca investigara el incidente. Por este motivo, el pasado junio, Avrotros ponía en duda la participación de Países Bajos en el Festival de Eurovisión después de la descalificación de Klein y que su representante fuera descalificado durante la competición de 2024 celebrada el pasado mayo en Malmö (Suecia).

Compartir nota: Guardar Nuevo