Casi 800 migrantes han llegado a las costas españolas esta semana de forma irregular

Un total de 789 migrantes han llegado esta semana de forma irregular a las costas españolas, según el recuento llevado a cabo por Europa Press. De los migrantes que han arribado a las costas españolas, 716 lo han hecho a las Islas Canarias, mientras que el resto ha llegado a la Península y Baleares. En concreto, este jueves han llegado al puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar (El Hierro), 338 migrantes, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo. Además, ha arribado a Gran Canaria una embarcación con 69 personas de origen subsahariano. Asimismo, este miércoles han llegado en una patera a Carboneras (Almería) 16 migrantes, entre ellos dos menores y una mujer, que fueron rescatados de un acantilado bajo el faro de Mesa Roldán. También el miércoles han llegado a El Hierro dos cayucos con 121 migrantes de origen subsahariano, entre los que había 58 varones y tres mujeres. Igualmente, Salvamento Marítimo rescató el martes un cayuco con 73 migrantes cuando navegaban a una milla de La Restinga (El Hierro). Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los ocupantes de la embarcación, uno de ellos fue trasladado hasta un centro hospitalario. En el inicio de la semana, llegaron el lunes a Lanzarote 27 migrantes a bordo de una patera y 88, en un cayuco, a El Hierro. Además, el mismo día, arribaron a Formentera 57 personas de forma irregular en dos embarcaciones, una con 39 migrantes y otra con 18. Según el último balance del Ministerio del Interior, en lo que va de año, hasta el 15 de agosto, 31.155 migrantes han llegado a España de forma irregular, 12.410 personas más (es decir, un 66,2%) que en el mismo periodo de 2023 (18.745). Del total, 22.304 han entrado en Canarias, un 126,1% más (12.440) que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 9.864. SÁNCHEZ SE REÚNE ESTE VIERNES CON CLAVIJO Este viernes 23 de agosto, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en La Palma para abordar, entre otras cuestiones, la crisis migratoria. Clavijo explicó este martes en declaraciones a los medios que el límite de la capacidad del archipiélago para atender a menores migrantes no acompañados está sobrepasado y que Canarias no quiere "almacenar" niños en carpas "como si fuesen botellas o naranjas". "¿Qué respuesta queremos dar?, ¿Queremos incumplir los tratados internacionales?, ¿Queremos ser cómplices desde la vulneración de los derechos de los menores o queremos dar la respuesta que legalmente tenemos que dar y que cívicamente tenemos que hacer?", preguntó. Un día después, avanzó que Galicia y Castilla y León se han ofrecido acoger más menores migrantes de lo acordado si fuera necesario Precisamente, Ceuta acoge actualmente a 434 menores migrantes no acompañados pese a contar con recursos para atender tan solo a 132. La tasa de ocupación se encuentra "por encima del 400 por ciento", según ha señalado el Gobierno local, que ha informado de la reciente entrada de al menos una veintena de jóvenes este jueves.

