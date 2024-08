Junko, tranquila y haciendo vida normal tras la demanda de Isabel Pantoja para echarla de su piso

Los frentes se le acumulan a Isabel Pantoja. A pesar de que la cantante continúa centrada en su gira de conciertos, y en pocos días se subirá al escenario en Albacete, no dejan de surgir informaciones que nada tienen que ver con su faceta profesional. La última, relacionada con su firme intención de 'echar' a Junko, viuda de su hermano Bernardo Pantoja, del piso en el que reside y que la tonadillera quiere vender para solucionar de una vez por todas sus problemas económicos. La japonesa, sin embargo, no está dispuesta a irse de la que es su vivienda desde que comenzó su relación con el padre de Anabel Pantoja hace casi dos décadas, y en la que se quedó tras el fallecimiento de su marido en noviembre de 2022. A pesar de ser propiedad de Isabel, según 'Fiesta' existiría un documento manuscrito y firmado por la tonadillera en el que reconocía a Bernardo el derecho a vivir en dicho piso -situado en el sevillano barrio de Triana- hasta su muerte, añadiendo que también sus "allegados" podrían hacer uso de la propiedad. Y sería precisamente en este presunto texto -que el entorno de la cantante niega rotundamente que exista- a lo que se estaría agarrando Junko como un clavo ardiendo para no abandonar la que ha sido su casa en los últimos años y en la que se ha dicho que estaría atrincherada por miedo a que Pantoja aproveche alguna ausencia para cambiar la cerradura y echarla de allí de la peor manera posible. Sin embargo, Isabel ha pasado a la acción y como han revelado en 'Y ahora Sonsoles' ha judicializado el proceso interponiendo una demanda de desahucio contra su cuñada para forzar a la japonesa a abandonar el lugar. Fue el 31 de julio cuando presentó el procedimiento, un 'desahucio en precario', aunque no entrará en vigor hasta que acabe el mes de agosto. Algo que no ha afectado en absoluto a Junko, que continúa con su vida como si nada pasara y como si no fuese a ser desahuciada en las próximas semanas. La viuda de Bernardo Pantoja ha reaparecido por los alrededores del piso de la discordia con actitud tranquila, y tras disfrutar de un paseo en el que combatió las altas temperaturas con un abanico, se sentó en la terraza de un bar para refrescarse con una bebida fría. Un momento en el que se la vio pensativa y tras el que regresaba a su domicilio haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa y sin pronunciarse sobre la demanda de Isabel ni revelar si tiene miedo a que la echen de la que ha sido su casa en los últimos años. Tan discreta como siempre, Junko tampoco ha querido decir nada sobre los pasos que va a dar su abogado para evitar el desahucio, dejando en el aire si es cierto que existe un documento firmado por la cantante al que se agarraría para no tener que abandonar su hogar.

