Analistas de Brasil elevan pronóstico de tasa Selic por fortaleza económica

(Bloomberg) -- Los analistas brasileños elevaron sus estimaciones para la tasa de interés de referencia a fines del próximo año después de que el banco central dijera que no dudará en ajustar la política monetaria debido a una economía más fuerte de lo esperado.

La tasa de referencia Selic alcanzaría el 10% en diciembre de 2025, frente al 9,75% previsto anteriormente, según una encuesta semanal del banco central publicada el lunes. Los analistas mantuvieron sin cambios sus estimaciones para la tasa de referencia para finales de 2024 en el 10,5%.

Los banqueros centrales liderados por Roberto Campos Neto han abierto la puerta a alzas de tasas, lo que marca un cambio en la orientación después de pausar su ciclo de flexibilización en el 10,5% en junio. Las estimaciones de inflación de la autoridad monetaria se mantienen por encima de su meta del 3%, mientras que los miembros de la junta advierten que las perspectivas requieren una cautela “aún mayor”.

La actividad económica se disparó un 1,4% en junio, por encima de todas las estimaciones de una encuesta de analistas de Bloomberg. La inflación anual se aceleró más de lo previsto en julio, alcanzando el límite superior del rango de tolerancia debido al aumento de los costos del transporte y los servicios.

La mayoría de los analistas estiman que la inflación se sitúe en el 4,22% a finales de este año y en el 3,91% en diciembre de 2025. En un horizonte de doce meses, el aumento de los precios al consumidor debería alcanzar el 3,73%, según la encuesta publicada el lunes.

Los responsables de la política monetaria están observando de cerca el real brasileño, que ganó alrededor de un 2,3% en el último mes debido a una postura más hawkish de la junta. Aun así, los inversionistas están cuestionando el compromiso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con los recortes de gasto y algunos se preocupan por la tolerancia de la autoridad monetaria a la inflación una vez que el presidente nombre a un nuevo gobernador.

El director de política monetaria del banco central, Gabriel Galipolo, ha tratado de calmar esos temores en las últimas semanas, afirmando que el consejo hará “lo que sea necesario” para que la inflación vuelva a su meta. Galipolo, que es considerado como el próximo jefe del banco central, también dijo que las alzas de tasas están sobre la mesa.

Los analistas de XP elevaron su previsión de la tasa de referencia para finales de 2024 al 11,75% desde el 10,5% debido a la sólida actividad económica, según un informe publicado el lunes. También elevaron su pronóstico para 2025 desde el 10,5% al 12%.

