Pau Miquel: Me faltan vatios para ganar a esta gente

Ourém (Portugal), 18 ago (EFE).- Pau Miquel (Kern Pharma) se metió en el esprint de la segunda etapa y firmó un brillante cuarto puesto, el primer español, aunque reconoció que le falta un punto para poder hacerles frente expresó su satisfacción por el resultado conseguido.

"He estado atento en los últimos kilómetros, pero me faltan vatios para poder ganar a gente de este nivel", dijo el catalán.

"Me he demostrado a mi mismo que tengo piernas y puedo luchar con esta gente para ganar una etapa. Me he encontrado bien, pero no tengo la explosividad de los que han estado por delante de mi", afirmó.

Además, Miquel destacó que el desgaste de fuerzas entre los mejores no había sido excesiva por el viento en contra de la primera parte de la etapa por eso "todos han llegado con muchas fuerzas tras una etapa muy lenta".

De nuevo el equipo Kern Pharma, que está presente en la Vuelta gracias a una invitación de la organización, por segundo día consecutivo volvió a ocupar el primer puesto de los ciclistas nacionales, después de que Pablo Castrillo fuese el primer ciclista nacional en la contrarreloj. EFE

