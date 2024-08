La comedia 'Un p'tit truc en plus', el mayor éxito comercial del cine francés en 10 años

París, 17 ago (EFE).- La comedia 'Un p'tit truc en plus', que se podría traducir como "algo extra" o "una pequeña cosa de mas", se ha convertido en el mayor éxito comercial cinematográfico francés de los diez últimos años al haber superado los 10 millones de entradas desde su estreno el pasado 1 de mayo.

El director y humorista Artus se felicitó este sábado en su cuenta de Instagram de sobrepasar ese listón de los 10 millones de billetes vendidos precisamente "el día de (su) cumpleaños".

"Con esta película, me hacéis el mejor regalo que he tenido nunca y que nunca tendré", añadió Artus, que con el que es su estreno en el cine como director ha logrado algo que no había conseguido ningún filme francés desde 2014, cuando 'Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?' había acumulado 12,3 millones de entradas.

Es con mucha diferencia la película más vista este año en las salas francesas por delante de 'Vice-Versa 2' y de 'Dune: deuxième partie', así como el trigésimo mayor éxito de todos los tiempos y el duodécimo si sólo se tienen en cuenta las obras francesas.

Para el humorista, cuyo nombre completo es Victor-Artus Solaro, estas cifras son una forma de revancha, después de haber tenido problemas para encontrar un productor que financiara su proyecto (finalmente fue Pan Distribution).

Uno de los elementos peculiares de su película, que ya se ha vendido en una quincena de países en los que se va a explotar comercialmente, es que en el reparto hay una decena de actores aficionados con minusvalías.

El director reivindica su voluntad de reír con personas con minusvalías, sin reírse de ellas. EFE

ac/amg