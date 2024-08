Jupol pide a LaLiga que abone los costes de los dispositivos policiales de esta temporada

El sindicato de Policía Nacional Jupol ha pedido a La Liga que abone los costes de los más de 750 dispositivos policiales que se van a desplegar durante esta temporada para velar por la seguridad en los partidos. Jupol inicia así una nueva campaña para reclamar a la Dirección General de la Policía que "ponga en marcha las medidas necesarias" para que LaLiga, como organismo privado, sea la que asuma los costes de "los amplios operativos policiales que se despliegan cada semana en los partidos de LaLiga que se celebran en España", según una nota que ha hecho pública este viernes. El sindicato reclama que es responsabilidad de LaLiga asumir estos costes como "organizador de la competición de fútbol profesional de España" y basa su solicitud en que "existen precedentes de entes privados costeando el servicio de seguridad proporcionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Cabe recordar que no es la primera vez que los sindicatos policiales reclaman este tipo de medidas, tanto para espectáculos deportivos como musicales --ya pidieron que fuese la organización del estadio Santiago Bernabéu la que sufragase los gastos de los dispositivos de seguridad necesarios para los conciertos de la cantante Taylor Swift durante el pasado mes de mayo--. Jupol refiere que un tribunal de Alemania sentó jurisprudencia obligando a la liga alemana a pagar los gastos policiales originados en los partidos más importantes y que en España, la Ley 10/2015, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el País Vasco establece que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora, por los servicios prestados por la Ertzaintza. Los dispositivos preparados para los partidos de esta temporada cuentan con 150 agentes en los de menor riesgo y más de 400 en los considerados "de alto riesgo", explica el sindicato, que indica que estos operativos suponen un gasto "de más de 15 millones de euros para las arcas públicas y por tanto para todos los españoles, sean o no aficionados al fútbol". Jupol recuerda que la normativa reguladora de los espectáculos públicos y el deporte establece que la seguridad de los eventos deportivos en el interior y en la zona de acceso de los estadios la realizarán empresas de seguridad privada contratada por el organizador. "No siendo así a efectos prácticos en nuestro país, donde observamos en todos los partidos de fútbol, que agentes de la Unidad de Intervención Policial son los encargados de mantener la seguridad tanto en el perímetro del terreno de juego como en el apartado reservado para aficiones ultras", lamenta.

Compartir nota: Guardar Nuevo