Sofía Suescun emite un comunicado contra su madre, Maite Galdeano, tras acusar de maltratador a su novio, Kiko Jiménez

La tensión familiar entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, ha alcanzado un punto crítico. Este jueves, la influencer ha tenido que emitir un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar el conflicto que surgió el miércoles entre ella, su madre y Kiko Jiménez. Según Sofía, Maite ha desarrollado "celos tóxicos" hacia su novio, lo que ha provocado situaciones "muy desagradables" dentro de la familia. La colaboradora de televisión ha explicado en sus historias de Instagram que su ausencia en las últimas horas se debe a la gravedad de la situación con su madre, que se ha vuelto insostenible. "Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo", ha escrito la ganadora de "Gran Hermano". La influencer ha revelado que ha soportado durante años comportamientos difíciles por parte de su madre, y confiesa que en Honduras, durante su participación en "Supervivientes", fue feliz porque pudo estar lejos de su madre. "Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero siempre me encuentro con una negativa por su parte", lamenta Sofía, quien asegura que ahora priorizará su tranquilidad y felicidad. Por su parte, Maite Galdeano fue la primera en incendiar las redes la noche del miércoles, afirmando que Sofía la había echado de casa y cambiado las cerraduras para impedirle el acceso. La suegra de Kiko relató que al intentar entrar a la vivienda, terminó hiriéndose en la entrepierna al saltar un muro. También acusó a su yerno de ser un "manipulador" y "chantajista emocional" que ha anulado a su hija, comparando su situación con la de Rocío Carrasco, quien denunció públicamente la violencia de género que sufrió. "Mi hija está destruida, derrumbada y anulada, pero no se deja tampoco ayudar por mí", añadió Maite, visiblemente afectada. En un mensaje final, Maite aseguró que "el karma" se encargará de Sofía y Kiko, y que contará su versión de los hechos "delante de toda España" cuando esté preparada. La situación parece estar lejos de resolverse, y la relación entre madre e hija continúa deteriorándose ante la mirada del público.

