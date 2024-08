Martín se ve en la pelea, pero lo importante es que Bagnaia no se aleje

Madrid, 15 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) reconoció la importancia de ser líder al comienzo del Gran Premio de Austria de MotoGP, puesto que "obviamente supone que estoy en la pelea, pero era importante más que nada para que no se nos alejase más -Bagnaia-, pues al final pierdes esas oportunidades".

"No es el hecho de estar líder, sino el hecho de estar cerca de la posibilidad, hasta el final en Valencia, por eso llegamos con ganas. La de Spielberg es una pista que me gusta, aunque será difícil porque los rivales siempre han sido competitivos aquí, la moto va bien, y seguramente será una pelea entre los cuatro que somos favoritos por así decirlo, pero con ganas", recalcó Martín en la conferencia de prensa de la prueba austríaca.

De situación reconoció que "el año pasado fue más estresante porque no era capaz de gestionar mis emociones, sentía mucha presión y no podía dormir de sábado a domingo, sufrí bastante pero he trabajado mucho para estar mejor en el aspecto mental y tener más salud emocional, digamos, y lo estoy llevando bastante bien, veremos si a final de año de verdad llego con posibilidades y puedo gestionarlo mejor, pero me noto con menos presión y estamos siendo muy rápidos", aseguró el líder del mundial de MotoGP. EFE

JLL/arh