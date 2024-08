Biden agradece a Kishida su liderazgo al frente del Gobierno de Japón: "Ha sido nada menos que histórico"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha agradecido al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, su "liderazgo" al frente del Gobierno nipón, después de que haya anunciado que no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) tras unos niveles de aprobación mínimos de la formación como consecuencia de una serie de escándalos de financiación que salpican a varios altos cargos. "El liderazgo de Kishida ha sido nada menos que histórico. Desde que asumió el cargo hace casi tres años, hemos trabajado juntos para llevar la alianza entre Estados Unidos y Japón a nuevas metas, desde promover una región del Indo-Pacífico libre y abierta hasta permanecer uno al lado del otro como socios globales firmes", reza un comunicado de la Casa Blanca. Para Biden, Kishida "ha transformado" el papel de Japón en el mundo "guiado por un coraje inquebrantable y una claridad moral". "Reveló una nueva estrategia de seguridad nacional trascendental, aumentó el apoyo a Ucrania después de la invasión rusa, y, junto con el presidente de Corea del Sur, Yoon (Suk Yeol), ha tomado medidas históricas para marcar el comienzo de una nueva era de cooperación trilateral (...) que fortalece nuestra capacidad colectiva para enfrentar desafíos comunes". "Tomó estas y otras medidas no porque fueran fáciles, sino porque cree en lo más profundo de su ser que eran lo correcto", ha declarado el presidente estadounidense, que ha considerado que "gracias" a su papel "el futuro de la alianza entre Estados Unidos y Japón es más fuerte y brillante que nunca". "El valiente liderazgo de Kishida será recordado en ambos lados del Pacífico durante las próximas décadas, y siempre estaré agradecido de poder llamarlo amigo", ha agregado. Kishida anunció a primera hora del día que no se presentará a la reelección como líder del PLD, que se celebrará en septiembre, por lo que ha dejado en el aire el cargo de jefe de Gobierno tras asumir su responsabilidad ante los escándalos de financiación de la formación política. Ante los bajos niveles de aprobación de la opinión pública, ha abogado por demostrar un "cambio" en el partido. El apoyo a Kishida se erosionó en medio de las revelaciones sobre los vínculos del PLD con la secta conocida como Iglesia de la Unificación, ya disuelta, desde el magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022 y, más recientemente, por donaciones políticas no registradas realizadas en fiestas de recaudación de fondos y que involucran más de 100 millones de yenes (unos 615.000 euros).

