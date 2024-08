Jordan Díaz: "Ya he tocado techo, pero siempre hay objetivos nuevos"

El atleta hispano-cubano Jordan Díaz aseguró este lunes que lo único que podría ser "malo" de su medalla de oro en el triple salto de longitud de los Juegos Olímpicos de París es que ya ha "tocado techo", pero no está preocupado porque sabe que "siempre hay objetivos nuevos" que aparecerán. "Esto es el principio, pero al final lo malo, por ponerlo así, es que ya he tocado techo, no tengo nada más por encima de lo que he hecho este año, aunque siempre se sacan objetivos nuevos y lo intentaré", expresó Díaz a los medios tras llegar a Madrid procedente de París con el grueso de la expedición olímpica española. El saltador dejó claro que no se va a obsesionar con batir el récord del mundo del británico Jonathan Edwards (18,29 metros). "Si sale, sale, pero no voy a buscarlo", advirtiendo, al tiempo que confesó que seguía "muy cansado" desde el viernes. "No he tenido tiempo de hacer nada porque he tenido entrevistas, sesiones de fotos, cosas con mis patrocinadores. Necesito un descanso. El cansancio está ganando un 'poquitico' a la felicidad. Estoy muy contento, pero he tenido unos días complicados", advirtió. Díaz indicó que sus padres le dijeron que estaban "muy contentos" porque había logrado su "objetivo". "Les dije que disfrutasen, pero fue muy breve porque tenía que hacer varias cosas. Ahora cuando llegue a casa y que esté más tranquilo, hablaré con ellos en condiciones", subrayó el campeón de Europa, que sabe que "ahora lo que toca" son vacaciones y que llevaba su preciado oro "en la mochila". Finalmente, admitió que haber sido abanderado de la clausura era "lo más grande y es como un premio al trabajo que has hecho en los Juegos" y se refirió a la actuación en general de España en la cita, recordando que "ir a los Juegos Olímpicos ya lo es todo". "Hay muchos atletas que quisieran ir y luego cada persona tiene sus objetivos. El mío era estar entre los tres primeros y es el que he conseguido", sentenció.

