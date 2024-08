Pesic: "Lo digo bien claro: los dos equipos merecían haber jugado la final"

París, 10 ago (EFE).- Svetislv Pesic, seleccionador de Serbia, que, tras derrotar a Alemania (83-93) en el partido por el tercer puesto, ganó la medalla de bronce en el torneo olímpico de baloncesto de los Juegos de París 2024, manifestó en el Arena Bercy de la capital francesa que, en su opinión, "ambos equipos merecían haber jugado la final" y no el encuentro por el bronce.

"Los dos equipos merecían haber jugado la final. Lo digo bien claro y sin ánimo de ofender a nadie. Los dos equipos deberían haber estado en la final de esta noche, tenían que haber jugado aquí, pero a las nueve y media de la noche", afirmó el genial técnico serbio, de 74 años, que ha retornado a su selección a la élite mundial con el subcampeonato intercontinental del año pasado y el bronce olímpico logrado este sábado: en un torneo en el que estuvieron muy cerca de eliminar en semifinales a Estados Unidos (ante la que cayeron por sólo cuatro puntos, 95-91).

"Este torneo es uno de los torneos más competitivos de siempre. Estamos muy contentos por haber participado en él (Serbia no se había clasificado para los Juegos de Tokio); y estamos muy contentos por haber ganado hoy", afirmó el extécnico barcelonista, que, con anterioridad había ganado el Mundial de 2002 con (la extinta) Yugoslavia, con la que un año antes había ganado el Europeo. Un torneo que también se adjudicó como técnico en 1993, pero dirigiendo a la selección alemana.

"Hoy jugamos de forma muy sólida, al igual que contra Estados Unidos; pero esta vez ganamos. Nuestro plan era, como sabe todo el mundo que sigue y entiende de baloncesto, parar a (Dennis) Schroeder y a Franz Wagner. Defenderlos bien. Y creo que lo hemos conseguido", afirmó Pesic durante la rueda de prensa que tuvo lugar este sábado en el Arena Bercy, donde, a partir de las nueve y media (19.30 horas GMT) Estados Unidos y Francia jugarán la final olímpica.

"Jugamos muy bien organizados y salió bien. Y puede parecer fácil, pero no lo fue, al final. Porque Alemania es de los mejores equipos del mundo. Los dos equipos merecíamos haber jugado la final de esta noche. Lo digo bien claro. Y lo repito", apuntó el laureado entrenador balcánico, que no quiso hacer ninguna declaración acerca de su futuro; y si va a seguir o no al frente de la selección de su país.

"Ahora no es el momento de hablar de esas cosas; ahora es el momento de celebrar este éxito. No tengo ningún plan, para ser honesto. No sé ni lo que voy a hacer en los próximos días. Bueno, estar con la familia y con los amigos y todo eso, sí", comentó.

"Siempre es mejor ganar que perder, pero ahora no quiero darle vueltas al partido (de semifinal) contra Estados Unidos. Estoy feliz. Y yo sólo soy parte de este éxito. Ni más, ni menos", declaró Pesic tras ganar el bronce olímpico y confirmar una plaza de Serbia de nuevo entre la élite mundial.