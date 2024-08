Lydia Ko: "Fui muy paciente y nunca me rendí"

París, 10 ago (EFE).- La neozelandesa Lydia Ko, campeona olímpica de golf y que en París 2024 logró su tercera medalla en unos Juegos, declaró que en la ronda final, en la que llegó a disponer de cinco golpes de ventaja y llegó al momento decisivo con un margen de sólo uno, fue "muy paciente" y nunca se rindió.

"Volví a ponerme nerviosa en el primer hoyo, pero hoy me he sentido menos nerviosa que otros días. Quizá me estaba acostumbrando a ver a todos los aficionados allí. Tuve dos golpes muy buenos, pero la adrenalina estaba a flor de piel, así que cometí un bogey al principio, pero me dije: 'Oye, todavía quedan 17 oportunidades más, así que no te pongas negativa', explicó Ko sobre su última ronda hacia el oro.

Ko afirmó que "en el golf nunca sabes lo que va a pasar". "Así que creo que fui muy paciente y nunca me rendí. Incluso cuando tenía una gran ventaja no me adelanté demasiado y me centré en el ahora, y eso realmente me ayudó a llegar al último (hoyo) con ventaja", agregó.

Al explicar su situación en el último hoyo, al que llegó con una renta de un golpe sobre la alemana Esther Henseleit. la neozelandesa dijo: "Golpear el drive y el segundo golpe en la calle fueron la clave. Sabía que si lograba eso tendría muchas posibilidades de ganar el oro. Me decía a mí misma: 'Estoy muy orgullosa de mí misma'. Nunca digo eso. Me parece raro decírselo a uno mismo, pero me repetía que estaba orgulloso de mí mismo pasara lo que pasara".

Para Ko la de estos Juegos "ha sido una semana increíble". "Me emociona revivirla a través de los momentos más destacados y no sólo estar de nuevo en esa posición", comentó.

Sobre lo que significa completar el medallero olímpico, Ko afirmó: "Alguien me ha dicho esta mañana: 'consigue la colección completa de los cuchillos para carne'. Así que es una forma de decirlo".

"Ganar la plata en Río (2016) fue probablemente uno de los momentos más grandes de mi carrera. Es curioso porque técnicamente quedé segunda. Y luego, en Tokio 2020 (en 2021), aunque perdí en la repesca, me sentí muy orgullosa de volver a ganar una medalla allí, y realmente no podría haber sido mejor, aunque no ganara una medalla esta semana", narró.

"He vivido la experiencia más increíble en mis tres participaciones en los Juegos Olímpicos. Poder representar a Nueva Zelanda, llevar el hoja de helecho en el sombrero y en la ropa... Ha sido una semana muy especial, y tres semanas de mi vida. Tener el oro en la mano ahora mismo, es una locura. No me lo puedo creer", dijo. EFE

