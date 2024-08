Maduro aclara que no bloqueará WhatsApp en Venezuela tras criticarla por su uso para realizar amenazas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aclarado este martes que no va a ordenar el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp después de que en la víspera cargase contra la misma por estar siendo usada "para amenazar" a simpatizantes y miembros del chavismo en el marco de las protestas opositoras para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria al mandatario. "En WhatsApp han transmitido miles de mensajes llamando a matar al presidente Maduro, mandando a matar a los chavistas, llamando a matar al pueblo. (...) Así que hay que tomar medidas cada quien en su hogar y cada quién es libre de escribir lo que quiera, pero no se dejen más espiar por WhatsApp ni amenazar", ha expresado el presidente, según la cadena de televisión venezolana Globovisión. Además, ha informado de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha abierto una investigación contra aquellos responsables de enviar mensajes de este tipo, que en su mayoría provienen de teléfonos "colombianos, peruanos, chilenos y estadounidenses". "La mayoría de los teléfonos que estaban amenazando eran colombianos, peruanos, chilenos y estadounidenses, se esconden los cobardes. Ahora los que utilizaron teléfonos venezolanos, todos los tenemos y vamos a llegar a uno por uno con la ley, la justicia, el orden y la paz", ha añadido. Por último, ha expresado que su "batalla no es con espadas y lanzas" sino con "conciencia, con la verdad, con la justicia, con la ley, con la Constitución", tras lo que ha instado a denunciar a aquellos ciudadanos que hayan amenazado a otros por sus posiciones políticas. El día anterior, Maduro desinstaló la aplicación de su teléfono móvil porque está sirviendo para "amenazar a las y los jóvenes líderes populares, de calle, de comunidad, a la familia militar, policial y a toda Venezuela", e instó a los venezolanos a seguir sus pasos.

