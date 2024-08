Plantas e insectos vivieron en el centro de Groenlandia

Un nuevo estudio proporciona la primera evidencia directa de que incluso el centro de la capa de hielo de Groenlandia se derritió en el pasado geológico reciente y exhibió un paisaje verde de tundra. Un equipo de científicos volvió a examinar unos centímetros de sedimento del fondo de un núcleo de hielo de tres kilómetros de profundidad extraído en el mismo centro de Groenlandia en 1993 y guardado durante 30 años en un depósito de Colorado. Se sorprendieron al descubrir un suelo que contenía madera de sauce, partes de insectos, hongos y una semilla de amapola en perfectas condiciones. "Estos fósiles son hermosos", dice en un comunicado Paul Bierman, un científico de la Universidad de Vermont que codirigió el nuevo estudio con la estudiante de posgrado de la Universidad de Vermont Halley Mastro y otros nueve investigadores, "pero sí, vamos de mal en peor", en lo que esto implica sobre el impacto del cambio climático causado por el hombre en el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, confirma que el hielo de Groenlandia se derritió y la isla se volvió verde durante un período cálido anterior, probablemente dentro del último millón de años, lo que sugiere que la gigantesca capa de hielo es más frágil de lo que los científicos habían pensado hasta hace unos años. Si el hielo que cubría el centro de la isla se derritió, entonces la mayor parte del resto también tuvo que derretirse. "Y probablemente durante muchos miles de años", dijo Bierman, tiempo suficiente para que se formara el suelo y arraigara un ecosistema. "Este nuevo estudio confirma y amplía el hecho de que gran parte del aumento del nivel del mar se produjo en un momento en que las causas del calentamiento no eran especialmente extremas", dijo Richard Alley, un destacado científico del clima en Penn State que revisó la nueva investigación, "lo que proporciona una advertencia de los daños que podríamos causar si continuamos calentando el clima". El nivel del mar hoy está aumentando más de 2,5 centímetros cada década. "Y cada vez más rápido", dijo Bierman. Es probable que sea muchos centímetros más alto para fines de este siglo, cuando los niños de hoy sean abuelos. Y si la liberación de gases de efecto invernadero, provenientes de la quema de combustibles fósiles, no se reduce radicalmente, dijo, el derretimiento casi completo del hielo de Groenlandia durante los próximos siglos a unos pocos milenios conduciría a unos 7 metros de aumento del nivel del mar. "Mira Boston, Nueva York, Miami, Mumbai o elige tu ciudad costera alrededor del mundo, y agrega más de 6 metros de nivel del mar", dijo Bierman. "Se sumerge. No compres una casa en la playa". En 2016, Joerg Schaefer de la Universidad de Columbia y sus colegas analizaron la roca del fondo del mismo núcleo de hielo de 1993 (llamado GISP2) y publicaron un estudio entonces controvertido que sugería que la capa de hielo actual de Groenlandia no podría tener más de 1,1 millones de años; que hubo períodos prolongados sin hielo durante el Pleistoceno (el período geológico que comenzó hace 2,7 millones de años); y que si el hielo se derritiera en el sitio GISP2, entonces el 90% del resto de Groenlandia también se derretiría. Este fue un gran paso para revertir la historia de que Groenlandia es una fortaleza implacable de hielo, congelada hace millones de años. Luego, en 2019, Paul Bierman de la Universidad de Vermont y un equipo internacional reexaminaron otro núcleo de hielo, este extraído en Camp Century cerca de la costa de Groenlandia en la década de 1960. Se sorprendieron al descubrir ramitas, semillas y partes de insectos en el fondo de ese núcleo, revelando que el hielo allí se había derretido en los últimos 416.000 años. En otras palabras, las paredes de la fortaleza de hielo habían fallado mucho más recientemente de lo que se había imaginado posible anteriormente. "Una vez que hicimos el descubrimiento en Camp Century, pensamos: '¿Qué hay en el fondo de GISP2?'", dijo Bierman, profesor de la Escuela Rubenstein de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la UVM y miembro del Instituto Gund para el Medio Ambiente. Aunque el hielo y la roca de ese núcleo se habían estudiado en profundidad, "nadie había examinado los 7,6 cm de sedimento glacial para ver si era tierra y si contenía restos de plantas o insectos", dijo. Por eso, él y sus colegas solicitaron una muestra del fondo del núcleo de GISP2 que se encuentra en la Instalación de Núcleos de Hielo de la Fundación Nacional de Ciencias en Lakewood, Colorado. Ahora, este nuevo estudio en PNAS proporciona confirmación de que la hipótesis de "Groenlandia frágil" de 2016 es correcta. Y profundiza los motivos de preocupación, mostrando que la isla fue lo suficientemente cálida, durante el tiempo suficiente, como para que se estableciera un ecosistema de tundra completo, tal vez con árboles atrofiados, donde hoy el hielo tiene tres kilómetros de profundidad. "Ahora tenemos evidencia directa de que no sólo se había ido el hielo, sino que también había plantas e insectos viviendo allí", dijo Bierman. "Y eso es irrebatible. No hay que depender de cálculos o modelos".

