Harrison Butker, polémico por dichos contra mujeres, firma extensión millonaria con Chiefs

Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- Harrison Butker, pateador campeón en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII con los Kansas City Chiefs, quien levantó polémica por sus dichos contra las mujeres y la comunidad LGBT+, firmó este lunes una extensión de contrato de cuatro años y 25.6 millones de dólares con su equipo.

Gracias a este acuerdo, Butker se convirtió en el pateador mejor pagado de la NFL con 6.4 millones de dólares anuales, con los que supera a Justin Tuker, de Baltimore Ravens, y a Jake Elliott, de Philadelphia Eagles, que perciben seis millones por temporada, respectivamente.

En mayo pasado, Harrison generó molestia entre las mujeres y la comunidad LGBT+ por el discurso de graduación que dio ante estudiantes del Benedictine College de Atchison.

"Creo que ustedes, las mujeres, han recibido las mentiras más diabólicas. Ustedes pueden llegar a tener carreras exitosas en el mundo, pero me atrevería a decir que la mayoría están más emocionadas por su matrimonio y los hijos que traerán a este mundo", dijo el pateador en aquel discurso.

En su oratoria también calificó como "pecado mortal" al mes del 'Orgullo de la comunidad LGTB+'. Este par de afirmaciones le acarrearon críticas de distintas organizaciones, pero él defendió su discurso.

"Muchas personas expresaron un nivel sorprendente de odio, pero es una decisión que he hecho conscientemente y una de la que no me arrepiento para nada", afirmó Butker días después sobre sus palabras.

El pateador de 29 años nacido en Decatur, Georgia, lleva toda su carrera en la NFL en los Chiefs, a los que llegó en el 2017.

En siete temporadas ha acertado el 89.1 por ciento de sus intentos de gol de campo y el 94.5 de sus intentos de punto extra.

El gol de campo más largo de su carrera es de 62 yardas, lo consiguió en el 2022.

En 19 juegos de 'playoffs' ha acertado el 88.9 por ciento de los 36 intentos de gol de campo y el 95.4 por ciento de los 65 puntos extra ejecutados. EFE

