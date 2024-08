Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 5 ago (10.00 GMT)

Madrid, 5 ago (EFE).-

.- Sídney (Australia).- Israel mostró este lunes su malestar por el reciente informe de Australia en el que reclamó que "se asuman todas las responsabilidades" por el ataque israelí a un convoy de la oenegé World Central Kitchen (WCK) en Gaza, que mató a la australiana Zomi Frankcom y otros seis cooperantes.

.- Londres (Reino Unido).- Varios diputados británicos de distintos partidos políticos pidieron este lunes al Gobierno que convoque el Parlamento, actualmente en receso de verano, para debatir los desórdenes del fin de semana en ciudades del Reino Unido.

.- Manila (Filipinas).- Las Guardias Costeras de Filipinas y Vietnam realizarán ejercicios marítimos conjuntos en el disputado mar de China Meridional para fomentar el entendimiento mutuo y una mayor cooperación entre ambas naciones.

.- Seúl (Corea del Sur).-El principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó hoy lunes un 8,77 % tras una sesión marcada por los temores a que EE.UU. entre en recesión.

.- Hanói (Vietnam).- El Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que continuará clasificando a Vietnam como una economía de no mercado.

.- Beirut (Líbano).- La Organización Mundial de la Salud envió al Líbano 32 toneladas de suministros médicos y medicamentos para el tratamiento de heridas de guerra, como parte de la preparación del sector de la salud para afrontar cualquier posible escalada de la agresión israelí contra el Líbano.

.- Shanghái (China).- La demanda de electricidad en la megalópolis oriental china de Shanghái batió su récord este viernes ante la prolongada ola de calor que azota la ciudad desde finales de julio, aunque las autoridades locales aseguran que el suministro se mantiene estable tras las medidas tomadas para garantizarlo.

.- Daca (Bangladés).- Bangladés quedó parcialmente incomunicado este lunes tras la caída de los servicios de Internet de banda ancha y móvil, que se produce un día después de que el país viviera la jornada más letal desde el inicio de las protestas estudiantiles, con 93 muertos en enfrentamientos por todo el país.

.- Sundarijal (Nepal).- Una marea de color azafrán, símbolo de pureza y renuncia para el hinduismo, llenó este lunes los templos dedicados al dios hindú Shiva en Nepal, a los que miles de peregrinos acudieron descalzos, incluso desde la vecina India, portando agua de ríos considerados sagrados.

.- Pekín (China).- Unos 3,43 millones de parejas chinas contrajeron matrimonio durante la primera mitad de 2024, cifra que supone un descenso interanual del 12,5 % y que lleva a expertos locales a pronosticar que el número de bodas en 2024 será el menor desde 1980, según datos del Ministerio de Asuntos Civiles de China.

.- Madrid (España).- Tras su nominación al Óscar como directora de orquesta en 'TAR', Cate Blanchett cambia de registro en 'Borderlands', una comedia de acción basada en el videojuego homónimo que la estrella australiana define como "escapista" y en la que se lía a tiros, corre y salta en medio de explosiones.

.- Marbella (Málaga).- La alfombra roja de la decimoquinta gala benéfica de Starlite se ha convertido este domingo en un canto a la libertad y aunque la velada estaba dedicada a México, Venezuela se ha convertido en protagonista inesperada desde el momento en el que la modelo venezolana Ninoska Vásquez ha desplegado la bandera de su país.

.- Maryland (EE.UU.) .- De regresó este domingo a Baltimore (Maryland, EE.UU.) para preparar su último partido de la gira estadounidense de pretemporada contra el Milán.

.- París (Francia).- Cuando David Cal habla de una maldición, no dice ninguna tontería. ¿Cómo se explica, si no, que durante veinte años, entre 1984 y 2004, el piragüismo español no ganase ninguna medalla olímpica, pero sí veintinueve medallas mundiales, entre ellas cinco de oro?

