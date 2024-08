Miles de manifestantes piden un acuerdo para la liberación de rehenes frente a la residencia de Netanyahu

Miles de manifestantes han exigido un sábado más un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, esta vez en una concentración frente a la residencia oficial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la ciudad de Jerusalén. "Ha llegado el momento de un acuerdo y ha llegado el momentod e celebrar elecciones", ha apuntado durante la marcha el exdiplomático Eran Etzion en su discurso ante los miles de asistentes, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. Etzion ha asegurado que hay un acuerdo "listo" para su firma desde hace mucho tiempo, pero que Netanyahu está retrasando deliberadamente las negociaciones por "motivos políticos, personales y criminales", en referencia a los casos de corrupción que acechan al mandatario. "Está provocando una guerra regional en las peores circunstancias iniciales imaginables, cuando Israel está débil, aislado y con unas Fuerzas de Defensa de Israel desgastadas", ha argumentado. Por ello ha emplazado al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y a los altos mandos militares a persionar a Netanyahu para que acepte el acuerdo. "Ha llegado vuestro momento. Ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir: 'no tiene autoridad para matar el acuerdo y a los rehenes'", ha apostillado. Mientras, en Tel Aviv, tradicional epicentro de las protestas, cientos de personas han participado en la manifestación y ha habido enfrentamientos con policías a caballo. Los diputados laboristas Naama Lazimi y Gilad Kariv han pedido a los agentes no cargar contra los manifestantes después de que éstos cortaran el cruce de la calle Begin con la calle Kaplan.

