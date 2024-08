Blinken llama a González y Machado para "aplaudir" la victoria opositora y pide "respeto" a los venezolanos

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha "aplaudido" este viernes por vía telefónica a los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por sus resultados en las elecciones del pasado 28 de julio y ha demandado transparencia en el proceso electoral y respeto a los derechos del electorado. "El secretario Blinken ha felicitado al señor González Urrutia por haber recibido la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, como lo demuestran los amplios esfuerzos de la oposición democrática para garantizar un recuento transparente de los votos", reza un comunicado del Departamento. El secretario ha manifestado en la misma nota "su preocupación por la seguridad y el bienestar de los venezolanos después de las elecciones", condenando "toda la violencia y represión política", y ha reconocido "al pueblo venezolano su dedicación a la democracia frente a (estos) desafíos significativos". En esta línea, Blinken ha "reafirmado el compromiso de Estados Unidos de apoyar el proceso de restablecimiento de las normas democráticas" en el país. "FRACASO 2.0" El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha criticado la felicitación del titular de Estado estadounidense a la oposición venezolana, acusando a EEUU de orquestar un golpe de Estado contra el Gobierno del país. "Con este nuevo paso en falso, EEUU demuestra que se ha puesto al frente del intento de un golpe de Estado en Venezuela", ha condenado Gil en una publicación en su cuenta en la red social X. A este respecto, el jefe de la diplomacia venezolana ha asegurado que "los derrotamos en el campo electoral y los derrotaremos en esta aventura golpista y fascista". "La paz triunfará y los lacayos no volverán. Guaidó 2.0 = Fracaso 2.0", ha concluido. Estas declaraciones llegan después de que el propio Antony Blinken haya confirmado que el Gobierno estadounidense reconoce al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones de Venezuela, debido a que hay "abrumadora evidencia" que lo corrobora, mientras Nicolás Maduro "no tiene pruebas" que respalden su victoria. Desde Caracas han rechazado estas "graves y aún más ridículas declaraciones" Blinken, con las que "pretende asumir el papel del Poder Electoral venezolano, demostrando que el Gobierno de Estados Unidos está al frente del golpe de Estado que se pretende contra Venezuela, promoviendo una agenda violenta en contra del pueblo venezolano y sus instituciones", tal y como recoge un comunicado de Exteriores. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.

