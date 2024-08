Hugo González luchará por las medallas en la final del 200 espalda

El nadador español Hugo González de Oliveira nadará este jueves por lograr una medalla olímpica en la final de la prueba de 200 metros espalda en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y lo hará sin presión ni focos al pasar por los pelos y con el peor de los tiempos pese a ser tercero, sin apretar, en su serie, y peor suerte tuvieron Jessica Vall y Laura Cabanes, fueras de las finales del 200 braza y 200 mariposa, respectivamente. Hugo González fue tercero en la primera semifinal con un tiempo de 1:56.52, mejorando las series y con la sensación de que no fue a fondo en toda la prueba. Pero más se relajó el italiano Thomas Ceccon, cuarto y finalmente fuera de la final por lo rápida que fue la segunda semifinal. Y al español no le pilló el toro por los pelos. Nadará la final y lo hará con el octavo mejor tiempo, 56 centésimas peor que el que marcó el ganador de su serie, el húngaro Hubert Kos. González, con la segunda mejor marca mundial del año, debe hallar ese 'plus' que, por el carril exterior, le permita colgarse una medalla en París. El de Palma se clasificó para estas semifinales con el sexto mejor tiempo de las series (1.57.08), logrado en la segunda serie de la mañana, en la que el campeón del mundo de la prueba acabó en la segunda posición tras el sudafricano Pieter Coetze, yendo de menos a más y controlando el escenario. Un tiempo de 1.57.08 con el que el balear se metió en 'semis' asegurando una de las calles colindantes con las centrales. Pero en esas semifinales no pudo asegurarse esos carriles mediáticos de cara a la final, en la que peleará por las medallas lejos de los focos y sin la presión de saberse favorito. Aunque, si aprieta y mejora, puede optar a todo. Por su parte, Jessica Vall y Laura Cabanes también accedieron durante la jornada matutina de este miércoles a las semifinales del 200 braza y el 200 mariposa, respectivamente. La bracista acabó en tercera posición de su serie con un tiempo de 2.24.52, que la colocó en la novena plaza del cómputo general. En su serie de semifinales, Vall fue a menos y pese a que en su ya dilatada carrera, en sus mejores tiempos, acostumbraba a tener una última gran piscina, esta vez sucedió lo contrario. La catalana, en su último baile olímpico con 35 años, terminó última en su serie y última de las semifinales. El 2:26.22 que firmó en 'semis' fue peor que el 2:24.52 con el que fue tercera en la Serie 2 y permitió soñar con una última final olímpica. Pero en su semifinal no pudo seguir el ritmo de las mejores y, al ver que se quedaba con fuerzas, reservó unas pocas para salir del agua y dedicar su habitual sonrisa a propios, con su familia en La Defense Arena, y extraños. Mientras, la mariposista fue quinta en su carrera y se metió con el decimosexto mejor registro (2.10.82), misma posición, la última, que repitió en 'semis'. La española fue 16ª, última en su serie y en toda la semifinal para quedar fuera de la lucha por las medallas. Saltó en la primera semifinal y marcó un tiempo de 2:10.60, algo mejor que en las series y, pese a volver a ser última, se va a casa con la sensación de haber ido, en sus tiempos, a mejor. Pero estuvo lejos del 2:04.87 que marcó la canadiense Summer McIntosh para ir a la final como favorita. LEON MARCHAND TIRA ABAJO LA DEFENSE ARENA CON DOS OROS SEGUIDOS La apoteosis, el júbilo máximo llegó a la piscina del Paris La Defense Arena cuando el joven nadador local Leon Marchand, de 22 años, ganó la medalla de oro y con récord olímpico incluido en la final de los 200 metros mariposa y, poco después, hizo doblete con el oro en la final de los 200 metros braza y, también, con otro récord olímpico. En su primera final remontó al 'gigante' húngaro y todavía poseedor del récord mundial Kristof Milak, que dominó la primera parte de la prueba pero se vio superado por un rayo galo en su último split. Al final, Marchand hizo 1:51.21 (el récord olímpico de Milak era 1:51.25 en Tokyo 2020) por el 1:51.75 del húngaro, plata, y el 1:52.80 del canadiense Ilya Kharun, medalla de bronce. Ni con 2 horas de descanso, volvió a tirarse a la piscina para disputar la final del 200 braza. Y, a diferencia del 200 mariposa, salió fuerte y lideró de inicio, nadando por debajo incluso hasta del récord mundial y quedándose sin esa machada por poco, con un tiempo de 2:05.85 que sí es récord olímpico. Segundo récord y segundo oro para un Marchand que estuvo épico. La plata fue para el australiano Zac Stubblety-Cook y el bronce para el neerlandés Caspar Corbeau. Y del posible 'rey' de la natación en Paris 2024 se pasó algo después a la fiesta de la 'reina' absoluta de la natación olímpica, una Katie Ledecky que revalidó el oro de Tokyo 2020 y lo hizo rompiendo su propio récord olímpico, rebajado ahora a 15:30.02. Con ese tiempo superó en 10.33 segundos a la segunda mejor nadadora y medalla de plata olímpica, la nacionalizada francesa Anastasiia Kirpichnikova, que acabó en 15:40.35 y también hizo estallar la piscina situada en Nanterre, con una gran remontada ante la alemana Isabel Gose, que fue bronce dejando fuera de las medallas a la italiana Simona Quadarella. También está entre las mejores de la historia reciente la nadadora sueca Sarah Sjöström, que ganó la medalla de oro en el 100 libres, prueba no habitual para ella pero donde fue de menos a más en una final ajustadísima, con tan solo 17 centésimas entre las tres mejores de la prueba. Sjöström firmó un 52.16 con el que superó por 13 centésimas a la estadounidense Torri Huske, plata, y en 17 a la nadadora de Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey, bronce. Y la australiana Mollie O'Callaghan, una de las mejores nadadoras del momento, se quedó a una centésima del podio olímpico. La última final de la noche fue la del 100 metros libres masculino, con el chino Zhanle Pan como gran favorito por su reciente récord olímpico marcado aquí mismo, en París. Y no conforme con ello, hizo récord del mundo con 46.40, rebajando 4 décimas su propio récord mundial anterior firmado en el Mundial de Doha 2024. Y dejó a más de un segundo al australiano Kyle Chalmers, plata, y al rumano David Popovici, bronce.

Compartir nota: Guardar Nuevo