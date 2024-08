Diego García: "Álvaro ha conseguido una medalla que se merecía"

París, 1 ago (EFE).- El madrileño Diego García Carrera lamentó el trigésimo tercer puesto en el que terminó la prueba de los 20 kilómetros marcha de París 2024, pero a la vez tuvo palabras de elogio para Álvaro Martin, que con su bronce "ha conseguido una medalla que se merecía".

"Me quedo con un sabor muy malo en la boca porque un 33 puesto no está a la altura de mis expectativas y posibilidades y desde luego no se corresponde con el honor que significa representar a españa en el equipo olímpico y sobre todo en la marcha", admitió.

"Enhorabuena a mi compañero Álvaro porque ha conseguido una medalla que se merecía, con el ciclo olímpico que lleva, que lo está haciendo todo genial", apuntó.

Garcia Carrera explicó que había "salido en cabeza, siguiendo más o menos la búsqueda eficiente de las fuerzas, que es lo que uno necesita para lugo al final estar peleando por las medallas, pero ha habido un momento en el que las fuerzas se han acabado. En la última parte solo ha quedado remar, intentar aguantar las fuerzas que me quedaban para llegar a meta" y dio las gracias a los aficionados españoles que había en el circuito de la prueba, entre Trocadero y la Torre Eiffel, "para aguantar tres o cuatro vueltas" más entre los mejores.

"Sí que me llevo un mínimo margen para la sensación de deber cumplido de satisfacción personal. Hace un año mi entrenador se reunió conmigo para ponerme las pilas y ponerme el reto de por primera vez poner todo lo que estuviera en mi mano para estar en las mejor condiciones en los Juegos Olímpicos, porque yo siempre he sido un poco caótico, de ir a mi bola, y en ese sentido este año lo he dado todo".

"Hace meses me he entrenado como nunca, me he cuidado como nunca, con concentración en el altitud, que lo odio, porque es aburridísimo, muy cansado, he llevado la dieta más asquerosa que existe, con batidos de pepinos por la tarde... Una demostración personal de haber hecho cosas que no era capaz", comentó.

"Pero no siempre que estudias sale bien el examen. He seguido el camino que era correcto. Si sigo haciendo lo mismo, lo creo, en el futuro habrá algun dia en el que la suerte me sonría porque la suerte también es estadísica y si lo intentas las cosas salen al final. Seguro que Álvaro no ha tenido las cosas fáciles y esto que ha conseguido hoy no es más que lo que se merece", declaró.

Reconoció que ahora necesita "un poco de descanso y volver a recuperar las fuerzas, incluso encontrarlas en algún sitio donde nos las haya cogido", e igual hacer otras cosas. "Seguiremos trabajando, porque no tengo ganas de retirarme, me encanta esto". EFE

