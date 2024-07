Mechaal: "Estoy en el mejor estado de mi vida, pero las carreras no son estadística"

El mediofondista español Adel Mechaal, subcampeón de Europa de 3.000 en pista cubierta, aseguró que está en el "mejor momento de su carrera" y que confía en mejorar el quinto puesto de Tokyo 2020 en los 1.500 metros de los Juegos de Paris 2024, donde sus principales rivales serán el noruego Jakob Ingebrigtsen y el escocés Josh Kerr. "Llego en un buen estado de forma. Mis últimos entrenamientos han sido muy buenos y en mi última actuación logré la cuarta mejor marca de la historia en la milla. Los números reflejan que estoy en el mejor estado de mi vida, pero, muchas veces, las carreras no son matemáticas", señaló. En una rueda de prensa conjunta en la Villa Olímpica al lado de los saltadores de triple salto Ana Peleteiro y Jordan Díaz y la también mediofondista Marta García reconoció que hay dos grandes favoritos para el oro en el Estadio de Francia, y destacó la complejidad de las series, que pueden ser una "pelotonera". "Llego confiado para dar lo mejor posible y mejorar el quinto puesto de Tokio. A nivel personal no he visto ni la carrera de Tokio ni ninguna. Nunca veo mis propias carreras, aunque sí que me gusta ver las de los demás para aprender de táctica y estar bien colocado, ver cómo maniobran los demás", reveló. Acerca del novedoso sistema de clasificación y repesca, Mechaal dijo que habría que estar pendiente de las cábalas. "Si estás en la serie de Jakob y Josh queda sólo una plaza libre y te puedes jugar al día siguiente, pero todo el mundo debería de competir hasta el último momento", manifestó. MARTA GARCÍA: "LAS SENSACIONES SON ESPECTACULARES" Por su parte, Marta García, bronce en el Europeo en 5.000, llega a la capital francesa con unas sensaciones "espectaculares". "El llegar aquí te da un plus de ilusión. Llevo un año muy bueno, aunque después de la medalla de Roma estoy muy cansada en los entrenamientos. Mi última carrera me ha dejado un buen sabor de boca, y estas tres semanas me he visto muy, muy preparada", admitió. En los últimos años, García destacó que consume más atletismo para analizar la estrategia. "No sólo en mi prueba sino en el mediofondo en general. Me gusta ver las cosas que he hecho mal y mejorar. He estado hablando con mi entrenador si merece la pena intentar gastar lo menos posible e ir a la repesca, pero es difícil dejarse ir en unos Juegos Olímpicos", reseñó la leonesa.

