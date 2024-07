Aurah Ruiz critica a Sofía Suescun y defiende a Marta Peñate mientras presume de su matrimonio con Jesé Rodríguez

Tras finalizar ‘Supervivientes All Stars’, Aurah Ruiz no se ha cortado y ha lanzado duras críticas hacia Sofía Suescun, opinando que su frialdad le jugó en contra durante el concurso: "Se equivocó siendo tan fría". Según la influencer, este comportamiento fue determinante para que no lograra ganar: "Me parece que hizo su juego, hizo su juego, pero creo que se equivocó en el juego, por eso no ganó". En contraste, la modelo ha mostrado su apoyo a Marta Peñate, a quien considera auténtica y real: "Me gustó el de Marta, porque Marta me parece una tía súper real y que hacía las cosas reales, o sea, fue ella. Y el de Sofía pues me pareció demasiado fría". Además de hablar sobre el concurso, la extronista de ‘MYHYV’ ha presumido de su feliz matrimonio con el futbolista Jesé Rodríguez. La pareja ha salido fortalecida tras el concurso: "Yo estoy feliz, feliz de estar casada y la verdad es que lo eché muchísimo de menos y él a mí. Y desde que he salido no nos hemos separado para nada". Ha destacado cómo el concurso los ha unido más: "Nos acercó a mucho más. Estamos muy bien, tenemos nuestro hijo, nuestra casa y está todo perfecto". También ha elogiado las cualidades de su marido: "Lo mejor: es súper cariñoso, es súper cuidadoso y bueno, hemos pasado por cosas que... He quedado atrás, pero te aseguro que ahora mismo estamos súper felices los dos, está todo súper bien y con eso me quedo". A pesar de los desafíos que han enfrentado, Aurah tiene claro que han elegido estar juntos: "Han pasado muchas cosas, pero al final, todos elegimos dónde queremos estar, yo también en mi vida, a lo mejor no han salido mis cosas, pero yo también he tenido mis cositas. Entonces, todos elegimos dónde queremos estar, dónde somos felices y nosotros todos somos felices juntos, por eso estamos juntos". Finalmente, ha reflexionado sobre el amor y los problemas del pasado: "Tú cuando estás enamorada tú no ves nada peor. ¿Y que hubo cosas peores en antaño, hubo cosas peores? Sí, pero ya no las hay, así que... Yo me quedo con eso".

