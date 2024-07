Activision libera los datos de Caldera de Call of Duty para facilitar la formación y el desarrollo de IA

Activision ha liberado los datos del mapa Caldera del videojuego Call of Duty: Warzone para apoyar la comunidad investigadora y educativa y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA). Caldera es un mapa que llegó a Call of Duty: Warzone Pacific en un 2021 con una ambientación paradisíaca y 15 zonas para explorar y combatir. El estudio de desarrollo lo cerró en septiembre del año pasado para centrarse en el futuro de la franquicia. Ahora, Activision ha anunciado que facilitará en GitHub bajo una modalidad de código abierto y para uso no comercial los datos de este mapa. Este conjunto de datos incluye datos geométricos (4GB), ejemplos anonimizados y seleccionados aleatoriamente de los movimientos de los jugadores, con rutas y tiempos de los personajes, como ha detallado en su blog oficial. Con esta decisión, Activision pretende contribuir a la formación con el uso de estos datos para el entrenamiento de modelos de IA, demostraciones y otros experimentos. También cree que será beneficioso para la comunidad de Call of Duty, ya que ayudará a mejorar la experiencia de juego y a encontrar nuevos escenarios.

